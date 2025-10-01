Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» на год (Артур Хайруллин)

Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось , что 33-летний нападающий провел тренировку с магнитогорским клубом.

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за СКА. Он набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 11».

