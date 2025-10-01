Кузнецов провел тренировку с «Металлургом» (Алексей Шевченко)

Евгений Кузнецов провел тренировку с «Металлургом».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Ранее стало известно , что 33-летний форвард может подписать контракт с магнитогорским клубом. Отмечалось, что на 1 октября запланирован медосмотр игрока.

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за СКА. Он набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 11».

Агент Кузнецова: «В «Металлурге» проявили интерес, мы приостановили переговоры с клубами НХЛ. Евгений пройдет медосмотр, если завтра договоримся»