Кузнецов провел тренировку с «Металлургом» (Алексей Шевченко)
Евгений Кузнецов провел тренировку с «Металлургом».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Ранее стало известно, что 33-летний форвард может подписать контракт с магнитогорским клубом. Отмечалось, что на 1 октября запланирован медосмотр игрока.
В прошлом сезоне Кузнецов выступал за СКА. Он набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 11».
Агент Кузнецова: «В «Металлурге» проявили интерес, мы приостановили переговоры с клубами НХЛ. Евгений пройдет медосмотр, если завтра договоримся»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
