Герин о новом контракте Капризова: «Великий день для «Миннесоты», болельщиков, всего штата. Это не было простым решением, Кирилл хотел убедиться, что будет счастлив»

Генменеджер «Миннесоты» высказался о новом контракте с Кириллом Капризовым.

Во вторник 28-летний форвард продлил соглашение с «Уайлд» на 8 лет. Новый контракт Капризова стал самым большим в истории НХЛ как по средней годовой зарплате (17 млн долларов за сезон), так и по абсолютной сумме.

«Мы очень рады этому. Это был долгий процесс, но в этом ничего необычного. Такие вещи требуют времени, хорошие вещи приходят к тем, кто готов ждать.

Сегодня действительно великий день для Кирилла и его семьи. Для «Миннесоты», для всего штата и для всех наших болельщиков. Поздравляем Кирилла.

Все в клубе работали усердно последние несколько лет, чтобы добраться туда, где находимся сегодня. Кирилл сыграл большую роль в росте и построении этой команды. Если бы все пошло по-другому, это было бы ужасно. Теперь все просто счастливы. Кирилл очень популярен в команде, его партнеры рады.

Это важное решение для Кирилла. Думаю, большинство людей просто смотрят на деньги и говорят: «О, это было легкое решение». Но это не было простым решением. Неважно, сколько денег вы зарабатываете, где живете, если вы не побеждаете, вы не будете счастливы.

Что мне нравится в Кирилле – он сосредоточен на хоккее. Кирилл просто хотел убедиться, что принимает правильное решение, будет счастлив», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.