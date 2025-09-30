Гончарук о «Торпедо»: «У Ларионова и Исакова разные системы. Сейчас у нас есть гибкость, знаем, когда и что можно делать. Это приносит результат»
Сергей Гончарук оценил игру «Торпедо» при Игоре Ларионове и Алексее Исакове.
В прошлом сезоне нижегородский клуб при Ларионове вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина, проиграв все матчи в серии с «Локомотивом». В этом сезоне «Торпедо» под руководством Алексея Исакова одержало 7 побед в 10 матчах.
«У Ларионова и Исакова разные системы. У каждого тренера свое видение игры. Сейчас у нас есть определенная гибкость.
Мы знаем, когда и что нам можно делать. Это и приносит команде положительный результат», – заявил нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук.
