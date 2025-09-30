  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гончарук о «Торпедо»: «У Ларионова и Исакова разные системы. Сейчас у нас есть гибкость, знаем, когда и что можно делать. Это приносит результат»
1

Гончарук о «Торпедо»: «У Ларионова и Исакова разные системы. Сейчас у нас есть гибкость, знаем, когда и что можно делать. Это приносит результат»

Сергей Гончарук оценил игру «Торпедо» при Игоре Ларионове и Алексее Исакове.

В прошлом сезоне нижегородский клуб при Ларионове вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина, проиграв все матчи в серии с «Локомотивом». В этом сезоне «Торпедо» под руководством Алексея Исакова одержало 7 побед в 10 матчах.  

«У Ларионова и Исакова разные системы. У каждого тренера свое видение игры. Сейчас у нас есть определенная гибкость.

Мы знаем, когда и что нам можно делать. Это и приносит команде положительный результат», – заявил нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoСергей Гончарук
logoКХЛ
logoАлексей Исаков
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о голе Атанасова в ворота СКА с отрицательного угла: «Pineapple хорошо умеет бросать с неудобной руки. При мне в «Торпедо» таких шайб было три, кажется»
4сегодня, 15:43
Ларионов об игре Заврагина с «Авангардом» и «Торпедо»: «Два одинаковых гола при счете 2:2, но неверно показывать пальцем на парня. Он здорово играет для своего возраста»
7сегодня, 09:06
Ларионов об игре СКА в домашних матчах: «На кухне только один повар хозяйничает – это должен быть СКА. Дома надо быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе»
13сегодня, 07:40
Главные новости
КХЛ. «Спартак» против «Трактора», «Сочи» играет с «Ладой»
2313 минут назадLive
Капризов о контракте на 136 млн долларов: «Рад остаться в «Миннесоте» еще на 8 лет. Начинаем работу»
1933 минуты назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Флоридой», «Колорадо» против «Вегаса», «Миннесота» встретится с «Виннипегом»
144 минуты назад
Депутат Свищев про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Американцы забывают о политике, если им выгодно. Это говорит о серьезном уровне российского хоккея, школа работает»
458 минут назад
Губерниев о контракте Капризова с «Миннесотой»: «Рад за Капризика! 136 млн, самый высокооплачиваемый. С детства за Кирилла!»
7сегодня, 16:20Фото
Зукарелло выбыл минимум на 7 недель из-за травмы. У 38-летнего форварда «Миннесоты» 54 очка в 69 матчах прошлой регулярки
5сегодня, 16:10
Галенюк о том, что при Ротенберге в СКА было напряженнее: «Местами бывало, да. Сейчас на позитиве, с улыбкой. Раньше этого не хватало»
3сегодня, 15:55
Ларионов о голе Атанасова в ворота СКА с отрицательного угла: «Pineapple хорошо умеет бросать с неудобной руки. При мне в «Торпедо» таких шайб было три, кажется»
4сегодня, 15:43
Фетисов о контракте Капризова на 136 млн долларов: «Золотой» мальчик, он принес России золотую медаль на Олимпиаде. Желаю стать не только самым богатым, но и самым успешным»
2сегодня, 15:26
Ротенберг объявил о производстве клюшек под брендом «Красная машина»: «Первая есть. Хотим, чтобы все играли нашими клюшками. Сделано в России»
63сегодня, 15:17Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Трактор» заменил Дриджера в перерыве матча со «Спартаком». Вратарь пропустил 3 шайбы в 1-м периоде
19 минут назад
Коростелев забросил 100-ю шайбу в КХЛ – в матче с «Трактором». У форварда «Спартака» 163 очка в 326 играх
42 минуты назад
«Автомобилист» заплатит Паутову 7 млн рублей. Защитник был на пробном контракте (Metaratings)
сегодня, 16:53
Рыбин про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Заслужил. Приятно, что крупнейший договор у россиянина. Только Макдэвид может опередить Кирилла»
2сегодня, 16:43
Вратарь ЦСКА Гамзин о Мартине: «Хороший мужик, мы друзья еще те. Он меня учит английскому, я его – русскому»
1сегодня, 14:58
«Фукале и Исаев – два лучших вратаря КХЛ. «Локомотив» делал хорошие попытки, но не буду отнимать заслуги у Зака». Хартли о поражении от «Динамо» Минск по буллитам
1сегодня, 14:05
Агент Яковлева о «Металлурге»: «Егор не говорил, что чем‑то недоволен и готов поменять клуб. Все будет хорошо, он многое повидал в хоккее»
сегодня, 13:50
Остин Вагнер получит 22 млн рублей от «Шанхая» за сезон-2025/26 (Артур Хайруллин)
1сегодня, 13:04
Бландиси о 2:5 с «Торпедо»: «СКА надо перестать быть милыми. Когда мы проникнем в труднодоступные зоны соперника, все пойдет как по маслу»
3сегодня, 12:09
Агент Савикова о новом контракте: «Не рассматриваем игру за «Спартак» на предложенных условиях. Клуб не ведет торги, просто стоит на своем»
2сегодня, 11:41