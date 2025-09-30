  • Спортс
Ларионов об игре СКА в домашних матчах: «На кухне только один повар хозяйничает – это должен быть СКА. Дома надо быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе»

Игорь Ларионов сказал, что СКА должен играть наглее в домашних матчах.

– В последних домашних матчах СКА часто оказывается в роли догоняющего. Почему это происходит?

– Мы пропускаем первыми дома, это становится тревожным трендом. Мы не должны каждый раз догонять. Соперник перестраивается, играет осторожнее и ловит нас на контратаках. Надо сломать эту тенденцию.

Мы пробуем разные тактические схемы, пробуем начинать матчи разными тройками. Попытки догнать соперника вытягивают много сил. Пытаемся найти ключи, ответы. Нужно менять подход, возможно, скорректировать подготовку или разминку. Важно начинать игру с правильным фокусом, с первых 5-7 минут.

Не говорю, что мы должны сушить и упрощать игру, действовать от обороны – это не даст ничего болельщикам, не поможет развивать хоккей. Но эти моменты меня тоже беспокоят. Не первый матч мы начинаем с 0:2, 0:1 – естественно, приходится тратить много сил, дополнительных ресурсов.

Команда потом ищет возможности спасти матч и выиграть, но нужно добиваться результата меньшей кровью. Тем более мы играем домашней арене. Это как иметь на кухне несколько шеф-поваров. Только один повар хозяйничает – это должен быть СКА.

Дома мы должны быть наглее, агрессивнее и увереннее в себе. Нельзя давать сопернику хозяйничать на нашей территории, – сказал главный тренер СКА после поражения от «Торпедо» (2:5). 

