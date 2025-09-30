Ларионов о голе Атанасова в ворота СКА с отрицательного угла: «Pineapple хорошо умеет бросать с неудобной руки. При мне в «Торпедо» таких шайб было три, кажется»

Игорь Ларионов высказался о голе Василия Атанасова в ворота СКА.

23-летний форвард «Торпедо » забросил шайбу в ворота Егора Заврагина с отрицательного угла в матче против СКА (5:2) на 58-й минуте.

– Какие ощущения, когда Василий Атанасов, раскрывшийся при вас, забивает красивый гол, который фактически лишает вас шансов на победу?

– Это не первый его гол с нулевого угла. При мне [в «Торпедо »] таких шайб было, кажется, три. Неординарный гол. Такие броски сложны для любого вратаря, ты перемещаешься и не ждешь с такого угла броска. Зави тоже перемещался и понимал, что шайба у Атанасова на неудобной руке – слабое место большинства игроков, 90 процентов хоккеистов нашей лиги и всего мира.

Но Pineapple («Ананас» – прозвище Атанасова, придуманное Ларионовым – Спортс’‘) умеет бросать с неудобной очень хорошо. Я не мог подсказать Заве заранее, что парень может сделать вещи, которые никто не ожидает.

Гол получился нестандартным, но он заслуживает внимания. Такие ситуации застают команду врасплох. Гол был классным, но пришел в неподходящий для нас момент – 4:2 вытащить игру уже сложно. Мы старались, но мастерство Атанасова сказалось, – сказал главный тренер СКА .