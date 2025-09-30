Капризов согласовал с «Миннесотой» новый контракт. Он станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ (Кевин Уикс)

Кирилл Капризов согласовал с «Миннесотой» новый контракт.

Об этом сообщает инсайдер Кевин Уикс, ссылаясь на источники в клубе. По его информации, российский форвард станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

Напомним, ранее представители Капризова отклонили предложение «Миннесоты » на 8 лет и 128 миллионов долларов.

Действующий договор нападающего со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2026-го.

За пять сезонов в составе «Уайлд» на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.

Пишут, что Капризов хочет зарплату $18-19 млн. Так, а что происходит?