Дилан Сикьюра заявил, что Кирилл Капризов станет самым популярным игроком России.

Форвард московского «Динамо » ответил на вопрос о том, кто является наиболее популярным российским хоккеистом в Северной Америке.

«Когда Овечкин завершит карьеру, самым популярным станет Капризов . Сейчас он на втором месте. Он очень ярко проводит карьеру в НХЛ. Его любят болельщики.

Думаю, он все-таки договорится о новом контракте с «Миннесотой ». Это один из лучших игроков лиги. Я смотрю много матчей «Уайлд», слежу за его игрой.

Сложно сказать, сможет ли он выиграть Кубок Стэнли, если останется в клубе. Но если ты усердно работаешь, никогда не останавливаешься, продолжаешь прогрессировать, то ты достоин этого трофея.

Уверен, он хочет выиграть кубок, как это сделал Овечкин в свое время или другие российские игроки. Если он уверен в «Миннесоте», что он способен с этой командой выигрывать, то стоит задержаться там», – сказал Дилан Сикьюра .