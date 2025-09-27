  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сикьюра о россиянах в Северной Америке: «Когда Овечкин завершит карьеру, Капризов станет самым популярным. Сейчас он на втором месте»
1

Сикьюра о россиянах в Северной Америке: «Когда Овечкин завершит карьеру, Капризов станет самым популярным. Сейчас он на втором месте»

Дилан Сикьюра заявил, что Кирилл Капризов станет самым популярным игроком России.

Форвард московского «Динамо» ответил на вопрос о том, кто является наиболее популярным российским хоккеистом в Северной Америке.

«Когда Овечкин завершит карьеру, самым популярным станет Капризов. Сейчас он на втором месте. Он очень ярко проводит карьеру в НХЛ. Его любят болельщики.

Думаю, он все-таки договорится о новом контракте с «Миннесотой». Это один из лучших игроков лиги. Я смотрю много матчей «Уайлд», слежу за его игрой.

Сложно сказать, сможет ли он выиграть Кубок Стэнли, если останется в клубе. Но если ты усердно работаешь, никогда не останавливаешься, продолжаешь прогрессировать, то ты достоин этого трофея.

Уверен, он хочет выиграть кубок, как это сделал Овечкин в свое время или другие российские игроки. Если он уверен в «Миннесоте», что он способен с этой командой выигрывать, то стоит задержаться там», – сказал Дилан Сикьюра.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoКирилл Капризов
logoМиннесота
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoДилан Сикьюра
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг хочет пригласить Капризова и Овечкина на мастер-классы для детей: «Было бы здорово»
1112 сентября, 17:45
Овечкин – лучший российский нападающий в прошлом сезоне по мнению журналистов, Кучеров – 2-й, Шабанов – 5-й, Панарин – 7-й («СЭ»)
2322 июля, 14:15
Бобровский – лучший хоккеист России по мнению прессы в прошлом сезоне, Овечкин – 2-й, Кучеров – 3-й («СЭ»)
3822 июля, 13:15
Главные новости
Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ
36 минут назад
Галлан о поражениях «Шанхая» на Дальнем Востоке: «Было тяжело добираться – 10 часов в самолете. Раньше не совершал таких перелетов»
30 минут назад
«Металлург» подпишет Кузнецова из-за проблем с центрами. В НХЛ у него был вариант только с «Торонто», клуб не дошел до конкретного предложения («СЭ»)
30сегодня, 08:01
Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом» («Чемпионат»)
82сегодня, 06:45
Панарин принял участие в тренировке «Рейнджерс» впервые после травмы. Артемий катался в звене с Трочеком и Лафреньером, Салливан не хочет форсировать возвращение
1сегодня, 06:35
КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Авангард», «Металлург» против «Ак Барса», «Барыс» сыграет с «Сибирью», СКА в гостях у «Сочи»
29сегодня, 05:15
Кравцов остался без очков в 2 первых матчах за «Ванкувер» на предсезонке. У него 3 броска, 2 хита и «минус 2» за 10:47 с «Сиэтлом»
2сегодня, 04:58
Орлов забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе» – в матче с «Вегасом» на предсезонке
3сегодня, 04:46Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» обыграла «Каролину», «Питтсбург» победил «Детройт», «Эдмонтон» был сильнее «Виннипега»
4сегодня, 04:37
Барков выбыл на 7-9 месяцев и пропустит регулярку НХЛ. Капитан «Флориды» перенес успешную операцию на связках правого колена
31сегодня, 03:25
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Пореченков хотел бы сыграть Овечкина в кино: «Александр – великий, просто замечательный игрок. Я бы с удовольствием, только на коньках плохо катаюсь»
141 минуту назад
Торторелла о «Филадельфии»: «Увольнение за 9 матчей до конца сезона – немного странно. У нас с генменеджером были разногласия насчет дисциплины одного игрока»
151 минуту назад
Гончаров о силовых приемах: «Хороший хит – это всегда особый кайф. Гусева или Асетова из «Барыса» я бы одинаково впечатал, с любым нападающим можно получить удовольствие»
сегодня, 07:55
Батрак о 10,3% «Ак Барса» в большинстве: «Не получается ничего. Сейчас процент точных передач близок к 50, нужно поднять хотя бы до 80. У Хмелевски роли разыгрывающего не было»
сегодня, 07:40
Артюхин о комбинационном стиле в КХЛ: «С ним невозможно добиться серьезного результата. Он красив и всем нравится, но в плей-офф так нельзя играть»
сегодня, 07:25
Пругова о матчах СКА и «Шанхая»: «Они могут стать международным  дерби на питерском льду! Здорово, что невероятно красивая «СКА-Арена» не простаивает»
сегодня, 07:15
Хоружев поехал на выезд с «Нефтехимиком». Второй бомбардир клуба в прошлом сезоне пропустил старт текущего из-за травмы
сегодня, 06:58
Райнбахер выбыл на 4 недели из-за травмы пястной кости. В прошлом году 20-летний защитник «Монреаля» травмировал колено на предсезонке и пропустил 5 месяцев
1сегодня, 06:20
Форвард минского «Динамо» Лимож: «Отношение к КХЛ в Северной Америке стало гораздо лучше. Это хорошая возможность для развития карьеры»
сегодня, 05:58
Чезганов о «Спартаке»: «Не сказал бы, что там слишком большая конкуренция. Просто кто-то тренеру подходит, кто-то – нет. Хоккей – это бизнес, такие вещи нужно нормально воспринимать»
сегодня, 05:45