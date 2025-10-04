  • Спортс
2

Кузнецов о матче против «Трактора»: «Один из самых волнительных дней. Как болельщики отнесутся – не знаю. Раздувать большую театральную оперу не хотелось бы»

Евгений Кузнецов заявил, что ему будет волнительно играть против «Трактора».

Кузнецов является воспитанником школы челябинского клуба. Ранее он перешел в «Металлург».

– Вы в календаре уже обвели красным 18 ноября – тот день, когда «Металлург» сыграет в Челябинске?

– Нет-нет, стараюсь не думать об этом! Это будет один из самых волнительных дней в моей жизни. В том году у меня со СКА не получилось сыграть в Челябинске против «Трактора». И я не знаю, как болельщики отнесутся к этой ситуации.

Я знаю, что думают мои друзья и люди, которые понимают все происходящее, как все складывалось. У них ко мне нет вопросов. А простой челябинский житель, наверное, особо и не понимает, как так получилось.

Вот не хотелось бы из этого раздувать большую театральную оперу. Да, будет волнительный матч. Но посмотрим, до этого дня надо еще дожить, – сказал нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
