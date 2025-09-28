  • Спортс
Флери о прощальном матче в Питтсбурге: «Когда я играл здесь за другие команды, всегда чувствовал себя немного странно. В этот раз все казалось нормальным, как раньше»

Марк-Андре Флери поделился эмоциями после прощального матча с «Пингвинс».

40-летний вратарь, объявивший о завершении карьеры, ранее подписал пробный контракт с «Питтсбургом». Он сыграл свой прощальный матч за клуб, в котором провел большую часть карьеры в НХЛ (с 2003 по 2017 год) и трижды выиграл Кубок Стэнли. 

Канадец вышел на третий период выставочного матча с «Коламбусом» (4:1) и отразил все 8 бросков соперника. Его признали первой звездой встречи. 

Болельщики «Питтсбурга» устроили Флери овацию. Зрители на трибунах реагировали каждый раз, когда Флери касался шайбы или совершал сэйв.

«Немного сюрреалистично, немного безумно. Но в то же время я чувствовал себя комфортно.

Каждый раз, когда я играл здесь за другие команды, я всегда чувствовал себя немного странно. В этот раз все казалось нормальным, как раньше. И было очень нервно. Я не хотел подвести ребят. Я хотел, чтобы они остались в игре. Было весело», – сказал Марк-Андре Флери.

Флери сыграл последний матч в карьере. Вернулся в «Питтсбург» ради одного периода

Флери не пропустил в прощальном матче за «Питтсбург» на предсезонке. Вратарь отразил все 8 бросков «Коламбуса» в 3-м периоде и стал 1-й звездой, ему устроили овацию

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
