Флери о прощальном матче в Питтсбурге: «Когда я играл здесь за другие команды, всегда чувствовал себя немного странно. В этот раз все казалось нормальным, как раньше»

Марк-Андре Флери поделился эмоциями после прощального матча с «Пингвинс».

40-летний вратарь, объявивший о завершении карьеры, ранее подписал пробный контракт с «Питтсбургом ». Он сыграл свой прощальный матч за клуб, в котором провел большую часть карьеры в НХЛ (с 2003 по 2017 год) и трижды выиграл Кубок Стэнли.

Канадец вышел на третий период выставочного матча с «Коламбусом» (4:1) и отразил все 8 бросков соперника. Его признали первой звездой встречи.

Болельщики «Питтсбурга» устроили Флери овацию. Зрители на трибунах реагировали каждый раз, когда Флери касался шайбы или совершал сэйв.

«Немного сюрреалистично, немного безумно. Но в то же время я чувствовал себя комфортно.

Каждый раз, когда я играл здесь за другие команды, я всегда чувствовал себя немного странно. В этот раз все казалось нормальным, как раньше. И было очень нервно. Я не хотел подвести ребят. Я хотел, чтобы они остались в игре. Было весело», – сказал Марк-Андре Флери .

Флери сыграл последний матч в карьере. Вернулся в «Питтсбург» ради одного периода

