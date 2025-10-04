Малкин против «Баффало» в выставочном матче: передача, 3 броска, 5 потерь, 4 минуты штрафа, «минус 2»

Евгений Малкин сделал голевую передачу в выставочном матче НХЛ с «Баффало» (5:4 ОТ).

На 47-й минуте форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю, который реализовал большинство (3:4). За 20:30 – лучший показатель среди форвардов «Питтсбурга» (3:26 – в большинстве) – у Малкина 3 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 5 потерь шайбы, 4 минуты штрафа, полезность – «минус 2».