«Нью-Джерси» выменял Макьюэна (35 драк в 237 матчах в НХЛ) у «Оттавы», отдав Макдермида (33 драки в 288 играх)

«Нью-Джерси» выменял форварда Зака Макьюэна у «Оттавы».

«Девилс» отдали канадскому клубу Кертиса Макдермида, имеющему опыт выступлений на позициях защитника и форварда.

29-летний Макьюэн провел в регулярных чемпионатах НХЛ 237 матчей и набрал 34 (17+17) очка при 323 минутах штрафа. В прошлом сезоне на его счету 21 матч за «Сенаторс», 3 (2+1) очка.

31-летний Макдермид провел в регулярках НХЛ 288 матчей и набрал 31 (11+20) очко при 391 минуте штрафа. В прошлом сезоне на его счету 23 игры за «Нью-Джерси ».

В плей-офф он не провел ни одного матча за карьеру, но в 2022 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» (сыграл более половины матчей в регулярке).

По подсчетам портала HockeyFights, у Макьюэна 35 драк в регулярках НХЛ за карьеру, у Макдермида – 33.