ИИХФ сменила логотип – игрок на эмблеме выполнен в гендерно-нейтральном стиле, в название встроена шайба в движении, символизирующая энергетику хоккея

ИИХФ представила новый логотип.

Ранее федерация анонсировала новый турнир – Кубок европейских наций для 17 команд. В пятницу ИИХФ представила новую эмблему, разработанную агентством TwelfthMan. «Задачей было создать современный визуальный образ, который подчеркнет глобальные амбиции федерации и позволит выстроить более тесную связь с болельщиками по всему миру. Обновленный бренд включает в себя новый логотип и шрифт, графический язык, цветовую палитру и уникальный фирменный шрифт, основанный на концепции Home Ice («Домашний лед»). При создании логотипа TwelfthMan сотрудничали с известным художником-иконографом Крисом Митчеллом. Силуэт хоккеиста и фирменная форма площадки были сохранены для преемственности бренда, но теперь игрок выполнен в гендерно-нейтральном стиле, получил больше выразительности и заметное место в композиции. В новом написании названия федерации добавлена динамика: в шрифтовую конструкцию встроена шайба в движении, символизирующая энергетику хоккея. Кроме того, разработан уникальный шрифт, отражающий динамику игры и адаптирующийся под разные форматы коммуникации – от официальных документов до контента для болельщиков», – говорится на сайте ИИХФ.

Изображение: iihf.com ИИХФ представила Кубок европейских наций для 17 команд. Первый розыгрыш – в ноябре, декабре и феврале, не сыграют Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария