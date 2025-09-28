Дель Бель Беллез о забитом буллите в прощальной игре Флери: «Смешанные чувства – я испортил ему все веселье. Надеюсь, меня не будут освистывать на матчах в Питтсбурге»

Лука Дель Бель Беллез оценил забитый буллит в прощальной игре Марка-Андре Флери.

Вчера 40-летний вратарь сыграл прощальный матч в составе «Питтсбурга ». Он вышел на один период предсезонной встречи с «Коламбусом » (4:1) и отразил все 8 бросков в створ.

После окончания встречи команды провели серию буллитов. Единственную шайбу в ней забросил Дель Бель Беллез.

«Смешанные эмоции, я испортил ему все веселье. Интересно, меня будут освистывать на каждой игре в Питтсбурге? Надеюсь, что нет», – сказал форвард «Блю Джекетс» Лука Дель Бель Беллез .

