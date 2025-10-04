Исаков о 3:5 от «Северстали»: «У «Торпедо» во 2-м периоде перестало получаться, проиграли 0:3. Героически попытались включиться, но получили гол, он стал нокдауном»
Алексей Исаков подвел итоги игры с «Северсталью» в Fonbet Чемпионате КХЛ.
«Торпедо» проиграло в домашнем матче со счетом 3:5.
«Видно, что у обеих команд был план на матч, это четко прослеживалось в первом периоде. Все пытались за счет своих идей играть, создавать моменты. Во втором периоде у нас многое перестало получаться, проиграли 0:3.
А дальше героически попытались включиться, многое получилось, но не хватило, возможно, времени. Имели момент во втором периоде, но получили гол в свои ворота, он стал нокдауном», – сказал главный тренер «Торпедо».
