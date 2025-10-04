  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козырев о 5:3 с «Торпедо»: «Северсталь» здорово сыграла в концовке, мужественно, играла на результат»
0

Козырев о 5:3 с «Торпедо»: «Северсталь» здорово сыграла в концовке, мужественно, играла на результат»

Андрей Козырев оценил победу над «Торпедо» (5:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Неплохой матч, интересный, контролировали ход игры до удаления в третьем периоде. Потом соперник перехватил инициативу. Мы здорово сыграли в концовке, мужественно, играли на результат. С Минском потеряли двух ведущих игроков — Иванцова и Танкова, сегодня их не хватало.

— Вы проповедуете атакующий стиль игры. На третий период есть план Б?

— С десятой минуты играли в более оборонительный хоккей, более рациональные действия применяли. Мы очень щепетильно подходим к подбору игроков, чтобы они играли в наш хоккей, — сказал тренер «Северстали».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoАндрей Козырев
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Исаков о 3:5 от «Северстали»: «У «Торпедо» во 2-м периоде перестало получаться, проиграли 0:3. Героически попытались включиться, но получили гол, он стал нокдауном»
вчера, 21:39
КХЛ. «Авангард» победил «Локомотив», СКА проиграл «Спартаку», «Торпедо» уступило «Северстали», «Металлург» был сильнее ЦСКА
514вчера, 18:48
«Торпедо» проиграло «Северстали» – 3:5. У команды Исакова 4 поражения в 6 последних матчах
9вчера, 18:31
Главные новости
Малкин против «Баффало» в выставочном матче: передача, 3 броска, 5 потерь, 4 минуты штрафа, «минус 2»
151 минуту назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» одолел «Баффало», «Чикаго» принимает «Миннесоту», «Калгари» играет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
сегодня, 01:45Live
СКА может уволить Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста» («СЭ»)
40вчера, 21:29
Кузнецов о матче против «Трактора»: «Один из самых волнительных дней. Как болельщики отнесутся – не знаю. Раздувать большую театральную оперу не хотелось бы»
3вчера, 21:18
Голдобин про 1:3 от «Спартака» и критике от Ларионова: «В «Гарри Поттере» не одна часть, у нас тоже. Новая команда, тяжело, тем более на родной арене. Через многое переступал»
8вчера, 20:33
Ларионов о Голдобине против «Спартака»: «Если нет сердца, огня, один талант не поможет. Можно добиваться личных успехов, но перебороть себя, помочь команде – этих качеств пока не вижу»
25вчера, 20:11
ИИХФ сменила логотип – игрок на эмблеме выполнен в «гендерно-нейтральном стиле», в название встроена шайба в движении, символизирующая энергетику хоккея
9вчера, 20:01Фото
Разин о Кузнецове: «Екатерина II запомнилась как распутница, но она присоединила Крым. Евгений останется в памяти или как обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик»
61вчера, 19:49
Кузнецов о Ткачеве: «Нравится мне как хоккеист. Всегда хотелось, чтобы кто-то делал передачи на пустые ворота, а я забивал побольше»
3вчера, 19:24
Ларионов про 1:3 от «Спартака»: «СКА подкосила череда удалений. Можно бороться рублем, наказывать. Игроки должны чувствовать ответственность, нужно терпение»
20вчера, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:5 с «Ак Барсом»: «Доволен игрой, хорошо противостояли сильному сопернику. Проиграли свой пятак – будем смотреть и готовиться»
сегодня, 01:39
Тамбиев о 5:4 с «Сочи»: «Адмиралу» важно было победить после череды поражений. Концовку смазали удалениями»
сегодня, 01:27
Крикунов о попадании шайбы в голову в игре с «Адмиралом»: «Нормально все, за 40 лет второй раз так. «Сочи» проснулся только в 3-м периоде, когда уже горел»
вчера, 21:58
Исаков о 3:5 от «Северстали»: «У «Торпедо» во 2-м периоде перестало получаться, проиграли 0:3. Героически попытались включиться, но получили гол, он стал нокдауном»
вчера, 21:39
Жамнов о 3:1 со СКА: «Подарок всем болельщикам «Спартака». Обольщаться не надо, добавлять нужно во многом»
4вчера, 21:05
«Каролина» подписала контракт с Дживани Смитом на год. Зарплата форварда – 775 тысяч в НХЛ и 140 в АХЛ
вчера, 20:53
Никитин про 1:3 ЦСКА от «Металлурга»: «Дисциплины нет, поэтому результат такой. Большие команды так не обыграть»
3вчера, 20:22
Гатиятулин после 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» находит свою игру, будем прогрессировать. Перед матчем напоминали ребятам про долг перед болельщиками, они услышали»
2вчера, 19:35
«Колорадо» забрал Соловьева с драфта отказов. У 25-летнего защитника 15 матчей в НХЛ за «Калгари»
2вчера, 19:10
Сурин об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Эмоции, будет посдержаннее. Учусь у него всему, набираюсь опыта. И сам хочу его зажигать своей энергией»
4вчера, 18:40