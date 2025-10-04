Козырев о 5:3 с «Торпедо»: «Северсталь» здорово сыграла в концовке, мужественно, играла на результат»

Андрей Козырев оценил победу над «Торпедо» (5:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Неплохой матч, интересный, контролировали ход игры до удаления в третьем периоде. Потом соперник перехватил инициативу. Мы здорово сыграли в концовке, мужественно, играли на результат. С Минском потеряли двух ведущих игроков — Иванцова и Танкова, сегодня их не хватало.

— Вы проповедуете атакующий стиль игры. На третий период есть план Б?

— С десятой минуты играли в более оборонительный хоккей, более рациональные действия применяли. Мы очень щепетильно подходим к подбору игроков, чтобы они играли в наш хоккей, — сказал тренер «Северстали ».