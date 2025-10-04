«Нэшвилл» и Евангелиста продлили контракт на 2 года, кэпхит – 3 млн долларов. Форвард был в статусе ограниченно свободного агента и не приехал в лагерь

«Нэшвилл» и Люк Евангелиста продлили контракт на 2 года.

Годовая зарплата 23-летнего нападающего составит 3 миллиона долларов. Игрок был в статусе ограниченно свободного агента.

Из-за того, что переговоры по новому соглашению затянулись, Евангелиста не приехал в тренировочный лагерь клуба.

В прошлом сезоне канадец провел за «Предаторс» 68 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 32 (10+22) очка при полезности «минус 2».

Игрок был выбран клубом из Теннесси на драфте-2020 под общим 42-м номером во 2-м раунде. Всего в регулярках НХЛ на его счету 172 матча и 86 (33+53) очка, в плей-офф – 6 игр и 1 гол.