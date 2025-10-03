«Каролина» подписала контракт с Дживани Смитом на год. Зарплата форварда – 775 тысяч в НХЛ и 140 в АХЛ

«Каролина» подписала контракт с Дживани Смитом на год.

Генеральный менеджер «Харрикейнс» Эрик Тулски объявил о подписании контракта с 27-летним канадским нападающим. Двустороннее соглашение рассчитано на год.

В НХЛ зарплата Смита составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 140 тысяч, при этом гарантированно он получит не менее 250 тысяч долларов.

Нападающий был на пробном контракте. Он провел 4 предсезонных матча за «Каролину», разделив второе место в команде по количеству заброшенных шайб (2) и третье – по очкам (3), а также стал лидером по штрафным минутам (28).

В сезоне-2024/25 Смит сыграл 13 матчей за «Сан-Хосе» и «Колорадо», а также 16 игр за «Колорадо Иглс» и «Лихай Вэлли».

Смит был выбран «Детройтом» во втором раунде драфта НХЛ 2016 года. Всего на его счету 168 матчей в лиге за «Детройт», «Флориду», «Сан-Хосе» и «Колорадо», в которых он набрал 22 (9+13) балла.