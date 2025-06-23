Мартон о ЧМ-2025: «Было весело. Флери сшил манжеты на штанах у Фантилли, и Адам не мог продеть в них ноги. Марк-Андре – выдающаяся личность, один из величайших вратарей в истории»

Портер Мартон рассказал, как Марк-Андре Флери подшутил над Адамом Фантилли на ЧМ.

18-летний Мартон участвовал в чемпионате мира-2025 в составе сборной Канады. Он является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ.

«Было весело. Однажды Флери подшутил над Фантилли : он сшил ему манжеты на штанах, и Адам не мог продеть в них ноги. Довольно забавный розыгрыш.

На площадке Марк-Андре тоже веселился: на тренировке я бросал ему буллиты, и он подкалывал меня, когда я промахивался.

Флери – ролевая модель для меня и для многих молодых игроков, так что было особенно грустно смотреть на него, когда мы проиграли.

У него была потрясающая карьера – он один из величайших вратарей в истории, а также выдающаяся личность», – сказал Портер Мартон.

Сборная Канады уступила Дании (1:2) в четвертьфинале турнира. 40-летний Флери провел на чемпионате мира-2025 три матча, в которых отразил 94,4% бросков.