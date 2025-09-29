Меркли о покупках: «Нет такого, что я потратил куда-то большое количество денег. Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане, люблю вкусную еду»

Ник Меркли рассказал о своей самой дорогой покупке в России.

«На самом деле нет такого, что я куда-то потратил большое количество денег. Нет каких-то сумасшедших покупок.

Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане. Люблю вкусную еду, открывать что-то новое для себя.

В Санкт-Петербурге есть много хороших мест. Невеста хочет сходить в «Birch». У них есть дегустационные сеты с разными блюдами.

Вообще, всем ребятам из «Шанхая» нравится в Петербурге. Постоянно открываешь что-то новое. Пробуешь разную кухню. Это круто!» – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс » Ник Меркли .