Меркли о покупках: «Нет такого, что я потратил куда-то большое количество денег. Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане, люблю вкусную еду»
Ник Меркли рассказал о своей самой дорогой покупке в России.
«На самом деле нет такого, что я куда-то потратил большое количество денег. Нет каких-то сумасшедших покупок.
Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане. Люблю вкусную еду, открывать что-то новое для себя.
В Санкт-Петербурге есть много хороших мест. Невеста хочет сходить в «Birch». У них есть дегустационные сеты с разными блюдами.
Вообще, всем ребятам из «Шанхая» нравится в Петербурге. Постоянно открываешь что-то новое. Пробуешь разную кухню. Это круто!» – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AllHockey.Ru
