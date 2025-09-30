«Шанхай» подписал контракт с Остином Вагнером на год. У форварда 178 матчей в НХЛ за карьеру

«Шанхай» подписал контракт с Остином Вагнером.

Соглашение с 28-летним канадским нападающим рассчитано на год.

По ходу карьеры Вагнер провел 178 матчей за «Лос-Анджелес » (с 2018 по 2021 год) в НХЛ и набрал 42 (23+19) очка.

В прошлом сезоне форвард выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвс». На его счету 18 (9+9) результативных действий за 62 игры при полезности «минус 17».

