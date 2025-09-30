  • Спортс
  • Бирон о замене Баркова во «Флориде»: «У Малкина заканчивается контракт, он в слабой команде – его обменяют в этом сезоне, думаю»
Бирон о замене Баркова во «Флориде»: «У Малкина заканчивается контракт, он в слабой команде – его обменяют в этом сезоне, думаю»

Мартен Бирон предложил «Флориде» выменять у «Питтсбурга» Евгения Малкина.

Ранее капитан «Пантерс» Александр Барков порвал связки колена и пропустит от 7 до 9 месяцев.

«Если вы собираетесь действовать агрессивно и хотите выбить хоум-ран, то идите за Евгением Малкиным. У него заканчивается контракт, он играет в слабой команде… Думаю, его обменяют в этом сезоне.

Чарли Койл всегда был универсальным игроком. В зависимости от того, как будут идти дела у «Коламбуса», он тоже может стать целью», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ, аналитик TSN Мартен Бирон.

Маршанд о травме Баркова: «Он лучший двусторонний хоккеист мира, незаменимый. «Флорида» постарается заполнить дыру, приложив больше усилий»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
