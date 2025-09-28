Маршанд о травме Баркова: «Он лучший двусторонний хоккеист мира, незаменимый. «Флорида» постарается заполнить дыру, приложив больше усилий»

Брэд Маршанд считает Александра Баркова лучшим двусторонним хоккеистом мира.

Ранее капитан «Флориды » порвал связки колена и пропустит от 7 до 9 месяцев.

«Он лучший двусторонний хоккеист мира, его невозможно заменить.

Как команда, вы просто стараетесь заполнить дыру, приложив чуть больше усилий, где это возможно», – сказал нападающий «Пантерс» Брэд Маршанд .

Барков выбыл на 7-9 месяцев и пропустит регулярку НХЛ. Капитан «Флориды» перенес успешную операцию на связках правого колена