Маршанд о травме Баркова: «Он лучший двусторонний хоккеист мира, незаменимый. «Флорида» постарается заполнить дыру, приложив больше усилий»
Брэд Маршанд считает Александра Баркова лучшим двусторонним хоккеистом мира.
Ранее капитан «Флориды» порвал связки колена и пропустит от 7 до 9 месяцев.
«Он лучший двусторонний хоккеист мира, его невозможно заменить.
Как команда, вы просто стараетесь заполнить дыру, приложив чуть больше усилий, где это возможно», – сказал нападающий «Пантерс» Брэд Маршанд.
Барков выбыл на 7-9 месяцев и пропустит регулярку НХЛ. Капитан «Флориды» перенес успешную операцию на связках правого колена
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
