Форвард «Спартака» Мальцев о Галлане: «Прикольно, что такой тренер приехал в КХЛ. Я уже не молодой, поэтому спокойно к этому отношусь»

Михаил Мальцев заявил, что спокойно относится к приезду Жерара Галлана в КХЛ.

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Спартак » дома уступил «Шанхаю» (1:3), который возглавляет канадский тренер.

– Для вас как для хоккеиста, который поиграл в Северной Америке, матч против команды Галлана – отдельный уровень принципиальности?

– Прикольно, что такой тренер приехал в КХЛ, но все‑таки мы против хоккеистов играем. В первую очередь смотрим на свою игру и на себя, пока у нас не получается правильно играть.

– То есть дополнительно не ждали матча против Жерара в КХЛ?

– Да мы уже играли с ними на предсезонке, все видели, да и я уже не молодой, поэтому спокойно к этому отношусь, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев .

Галлан о КХЛ: «Поразило качество игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий. Мне здесь все нравится – уровень команд и хоккеистов на запредельном уровне»