  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тодд о 1-м голе за «Спартак»: «Рад, что наконец-то забил, сразу груз с плеч. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил»
0

Тодд о 1-м голе за «Спартак»: «Рад, что наконец-то забил, сразу груз с плеч. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил»

Нэйтан Тодд высказался о своей первой шайбе за «Спартак».

В воскресенье клуб проиграл «Шанхаю» со счетом 1:3. Тодд забил единственный гол «Спартака» в этом матче, это первая шайба канадца в сезоне.

«Просто хороший гол. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил.

Рад, что наконец-то забил. Сразу груз с плеч», – сказал нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoКХЛ
logoНэйтан Тодд
logoМатч ТВ
logoШанхай Дрэгонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Попугаев о работе с Галланом: «Он подходит и общается лично с каждым игроком. Во время тренировочного процесса у нас все очень интенсивно, вообще нет пауз»
вчера, 17:49
Галлан о КХЛ: «Поразило качество игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий. Мне здесь все нравится – уровень команд и хоккеистов на запредельном уровне»
5вчера, 16:57
Плющев о поражении «Спартака»: «Жамнов не смотрел ЧМ, считал, что не нужно. И матчи «Шанхая» не смотрел. Поэтому и не мог сделать выводы в процессе игры»
13вчера, 16:47
Главные новости
Фетисов о дебюте в театре: «Когда в глаза светит, не очень приятная история. Пришлось играть самого себя. Сам по себе этот опыт был интересным»
10 минут назад
Вайсфельд о контрактной ситуации Кузнецова: «Может быть, там дело не в игроке и его агенте? Мы не знаем, что происходит на самом деле»
117 минут назад
Капризов – 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк – 11-й, Рантанен – 13-й, Айкел – 14-й
230 минут назад
КХЛ. СКА сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста», «Локомотив» против минского «Динамо»
34сегодня, 09:10
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию
48 минут назадТесты и игры
Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Клуб выиграл 9 из 9 матчей
4сегодня, 09:38
Исаев, Чистяков и Пинчук – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
1сегодня, 09:17
«Динамо» рассматривает варианты обмена Джиошвили. Трансфер затрудняет зарплата форварда в 45 млн рублей («СЭ»)
7сегодня, 08:59
Голышев вернулся к тренировкам с «Автомобилистом». Форвард был дисквалифицирован на полгода за допинг
3сегодня, 08:47
Гросс о тренировке с Лукашенко: «Он неплохо смотрелся на льду, было видно, что у него хороший опыт. Бросок у него мощный!»
2сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Гросс о переходе в «Трактор»: «Моя цель – выиграть чемпионство. То, что клуб постоянно проходил далеко в плей-офф, стало ключевым фактором»
59 минут назад
Жаровский о последнем месте «Салавата» на Востоке: «У нас все получится, сезон только стартовал. Нужно улучшить реализацию, играть строже и проще в обороне»
3сегодня, 06:45
У защитника «Трактора» Гросса есть степень MBA: «Могу заняться бизнесом после завершения карьеры, но хочется подольше поиграть в хоккей»
1сегодня, 06:30
Максим Федотов о 2:1 с «Торпедо»: «Провели хороший матч. Нам удалось реализовать свои моменты, что и предопределило победу. Дай бог дальше так же продолжить»
4вчера, 21:56
Меркли о покупках: «Нет такого, что я потратил куда-то большое количество денег. Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане, люблю вкусную еду»
вчера, 21:44
Барулин о 2:1 с «Торпедо»: «Очень важная победа для «Нефтехимика». Мы придерживаемся плана: играем уверенно, впереди раскованно, надежно сзади. Это приносит голы»
1вчера, 21:11
Горбунов о 2:3 от «Локомотива»: «Хорошо, что перестроились после Нижнекамска. «Автомобилисту» надо зацепиться за эту игру, так же бороться в каждом моменте»
вчера, 20:46
Хара о работе в «Бостоне»: «Я могу многое привнести, но в то же время многому научусь. Приятно вернуться, общаться с игроками»
2вчера, 20:30
Десятков о «Ладе»: «Сменили Миронова, он проводил хорошую работу. Не боимся, что нас могут снять. Верю, что мы поднимемся и будем гордо ходить по Тольятти»
вчера, 20:14
Столарц о продлении контракта с «Торонто»: «Хотел закончить с этим до начала сезона. Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет»
вчера, 19:56