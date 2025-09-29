Тодд о 1-м голе за «Спартак»: «Рад, что наконец-то забил, сразу груз с плеч. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил»

Нэйтан Тодд высказался о своей первой шайбе за «Спартак».

В воскресенье клуб проиграл «Шанхаю» со счетом 1:3. Тодд забил единственный гол «Спартака» в этом матче, это первая шайба канадца в сезоне.

«Просто хороший гол. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил.

Рад, что наконец-то забил. Сразу груз с плеч», – сказал нападающий «Спартака» Нэйтан Тодд.