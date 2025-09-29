  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мальцев о 4-м поражении подряд дома: «Спартак» давно не побеждал перед своими болельщиками, стыдно уже. Нужно сконцентрированнее играть, серьезнее и солиднее действовать»
0

Мальцев о 4-м поражении подряд дома: «Спартак» давно не побеждал перед своими болельщиками, стыдно уже. Нужно сконцентрированнее играть, серьезнее и солиднее действовать»

Михаил Мальцев высказался об игре «Спартака» в домашних матчах.

В воскресенье клуб проиграл «Шанхаю» со счетом 1:3. Это поражение стало для «Спартака» 4-м подряд в домашних матчах.

– Какие мысли у вас остались после поражения от «Шанхай Дрэгонс»?

– Грустно, давно не побеждали перед своими болельщиками, стыдно уже. Нужно сконцентрированнее играть, серьезнее и солиднее действовать. Переносить настрой с выездных игр на домашние и лучше настраиваться.

– В этом матче был установлен рекорд Москвы по посещаемости этого сезона КХЛ. С какими мыслями выходили на лед?

– Хотелось порадовать болельщиков, потому что победили пока только в дебютном домашнем матче сезона. Пока порадовать болельщиков не получается, но будем стараться дальше это делать.

– Можно сказать, что «Спартаку» вновь не удалось полноценно отыграть все 60 минут матча?

– Наверное, это зависит от каждого. Нужно выигрывать единоборства, хорошо проводить смены. Но пока не все игроки могут каждый матч проводить стабильно и выкладываться на сто процентов, нужно смотреть на себя и разбираться, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoШанхай Дрэгонс
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoМихаил Мальцев
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тодд о 1-м голе за «Спартак»: «Рад, что наконец-то забил, сразу груз с плеч. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил»
сегодня, 09:57
Попугаев о работе с Галланом: «Он подходит и общается лично с каждым игроком. Во время тренировочного процесса у нас все очень интенсивно, вообще нет пауз»
вчера, 17:49
Галлан о КХЛ: «Поразило качество игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий. Мне здесь все нравится – уровень команд и хоккеистов на запредельном уровне»
5вчера, 16:57
Главные новости
КХЛ. СКА сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста», «Локомотив» против минского «Динамо»
3720 минут назад
Коньков о Кузнецове: «В НХЛ тренировочные лагеря в полном разгаре, а Евгений пока тренируется в России. Возможно, идет набивание цены перед клубами КХЛ»
136 минут назад
Фетисов о том, сыграет ли еще Овечкин на ОИ: «Был шанс в 2026-м, но его отобрали. Через 4 года он будет уже достаточно возрастным хоккеистом. Скорее всего нет, чем да»
246 минут назад
Леонид Вайсфельд: «У таких команд, как «Ак Барс» и «Динамо», высокий потенциал. Сбрасывать казанцев со счетов ни в коем случае нельзя»
256 минут назад
Кудерметов о Киеве в 90-е: «Были разговоры, что мы кормим Россию, весь СССР, мы такие, сякие. Хорошо, вы остались сами по себе и что? Себя можете сами прокормить?»
5сегодня, 10:49
Фетисов о дебюте в театре: «Когда в глаза светит, не очень приятная история. Пришлось играть самого себя. Сам по себе этот опыт был интересным»
2сегодня, 10:38
Вайсфельд о контрактной ситуации Кузнецова: «Может быть, там дело не в игроке и его агенте? Мы не знаем, что происходит на самом деле»
3сегодня, 10:31
Капризов – 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк – 11-й, Рантанен – 13-й, Айкел – 14-й
7сегодня, 10:18
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию
сегодня, 10:00Тесты и игры
Новокузнецкий «Металлург» повторил рекорд ВХЛ по числу побед подряд со старта сезона. Клуб выиграл 9 из 9 матчей
6сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Эдуард Кудерметов: «Ак Барс» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не гарантирует результат. Главное – мотивация игроков, единый коллектив чтобы был»
25 минут назад
Гросс о «Тракторе»: «Мы стартовали с 6 игр подряд на выезде, было непросто. Наложились травмы, дисквалификации»
сегодня, 11:14
Гамзин о том, кто в ЦСКА лучше бросает: «Бучельников более опасный. У него хлесткий бросок»
сегодня, 10:59
Тодд о 1-м голе за «Спартак»: «Рад, что наконец-то забил, сразу груз с плеч. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил»
сегодня, 09:57
Гросс о переходе в «Трактор»: «Моя цель – выиграть чемпионство. То, что клуб постоянно проходил далеко в плей-офф, стало ключевым фактором»
сегодня, 09:49
Жаровский о последнем месте «Салавата» на Востоке: «У нас все получится, сезон только стартовал. Нужно улучшить реализацию, играть строже и проще в обороне»
4сегодня, 06:45
У защитника «Трактора» Гросса есть степень MBA: «Могу заняться бизнесом после завершения карьеры, но хочется подольше поиграть в хоккей»
1сегодня, 06:30
Максим Федотов о 2:1 с «Торпедо»: «Провели хороший матч. Нам удалось реализовать свои моменты, что и предопределило победу. Дай бог дальше так же продолжить»
4вчера, 21:56
Меркли о покупках: «Нет такого, что я потратил куда-то большое количество денег. Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане, люблю вкусную еду»
вчера, 21:44
Барулин о 2:1 с «Торпедо»: «Очень важная победа для «Нефтехимика». Мы придерживаемся плана: играем уверенно, впереди раскованно, надежно сзади. Это приносит голы»
1вчера, 21:11