Мальцев о 4-м поражении подряд дома: «Спартак» давно не побеждал перед своими болельщиками, стыдно уже. Нужно сконцентрированнее играть, серьезнее и солиднее действовать»

Михаил Мальцев высказался об игре «Спартака» в домашних матчах.

В воскресенье клуб проиграл «Шанхаю» со счетом 1:3. Это поражение стало для «Спартака» 4-м подряд в домашних матчах.

– Какие мысли у вас остались после поражения от «Шанхай Дрэгонс»?

– Грустно, давно не побеждали перед своими болельщиками, стыдно уже. Нужно сконцентрированнее играть, серьезнее и солиднее действовать. Переносить настрой с выездных игр на домашние и лучше настраиваться.

– В этом матче был установлен рекорд Москвы по посещаемости этого сезона КХЛ. С какими мыслями выходили на лед?

– Хотелось порадовать болельщиков, потому что победили пока только в дебютном домашнем матче сезона. Пока порадовать болельщиков не получается, но будем стараться дальше это делать.

– Можно сказать, что «Спартаку» вновь не удалось полноценно отыграть все 60 минут матча?

– Наверное, это зависит от каждого. Нужно выигрывать единоборства, хорошо проводить смены. Но пока не все игроки могут каждый матч проводить стабильно и выкладываться на сто процентов, нужно смотреть на себя и разбираться, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев .