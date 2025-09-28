  • Спортс
  • Попугаев о работе с Галланом: «Он подходит и общается лично с каждым игроком. Во время тренировочного процесса у нас все очень интенсивно, вообще нет пауз»
Попугаев о работе с Галланом: «Он подходит и общается лично с каждым игроком. Во время тренировочного процесса у нас все очень интенсивно, вообще нет пауз»

Никита Попугаев высказался о победе над «Спартаком» (3:1).

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» набрал 2 (1+1) очка в этом матче.

– Прошло 9 игр регулярки. Можно ли сказать, что связи в команде окончательно налажены?

– Пока так сказать нельзя, потому что звенья и сочетания меняются. Кто-то играет, а кто-то пропускает матчи. У нас есть много ребят, которые не играли сегодня, но с каждой игрой у нас коммуникация налаживается лучше.

– Как поблагодарили Бурмистрова за такую передачу? Будете проставляться?

– Позже (смеется).

– На старте сезона набрали 6 очков. Можно ли сказать, что нашли общую связь с Галланом?

– Для меня что-то в новинку. Стараюсь с каждой игрой прибавлять. У меня есть много моментов, которые требуют улучшения, поэтому надеюсь, что с каждой игрой все будет еще лучше.

– Галлан довольно эмоционально ведет себя на скамейке. Для вас это было в новинку?

– Нет, меня это не удивляет. Многие тренеры выплескивают эмоции по ходу матча, поэтому это все нормально.

– Говорят о том, что команда может сыграть вынесенные игры в Китае. Как вы к этому относитесь?

– Да, конечно. Знаю, что Шанхай – прекрасный город с великой культурой. Мне хотелось бы там побывать.

– Команда провела сумбурную предсезонку. Не боитесь, что сейчас может начаться просадка по физике?

– Мы будем работать, чтобы их не было. Мы очень плотно тренируемся и работаем над функционалом.

– Насколько интенсивные тренировки у Галлана?

– У каждого тренера свой подход к тренировкам. У нас все очень интенсивно и вообще нет пауз во время тренировочного процесса.

– Галлан общается лично с игроками? Или у вас преобладают командные собрания?

– Нет, он подходит и общается лично с каждым игроком. Он может что-то объяснить через помощников, а где-то лично сказать. У нас очень большой тренерский штаб и каждый из специалистов указывает на ошибки, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Никита Попугаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
