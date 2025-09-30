Денисенко сравнил КХЛ и НХЛ: «Там игра чуть побыстрее, но немножко прямолинейная, больше вбросов. Здесь больше пытаются комбинировать»
Григорий Денисенко сравнил хоккей в КХЛ и НХЛ.
Нападающий «Ак Барса» проводит первый сезон в FONBET КХЛ после возвращения из Северной Америки. Денисенко провел 34 матча в НХЛ и 243 – в АХЛ.
«В принципе, [в НХЛ] чуть побыстрее, но и здесь хорошие скорости.
Там немножко прямолинейная игра, больше вбросов, а здесь все равно ребята больше пытаются в пас играть, комбинировать», – сказал Григорий Денисенко.
Денисенко о дубле в матче с «Металлургом»: «Что рассказывать? Бросал. Надо больше это делать, бросок – всегда голевой момент»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
