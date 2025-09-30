Денисенко сравнил КХЛ и НХЛ: «Там игра чуть побыстрее, но немножко прямолинейная, больше вбросов. Здесь больше пытаются комбинировать»

Григорий Денисенко сравнил хоккей в КХЛ и НХЛ.

Нападающий «Ак Барса » проводит первый сезон в FONBET КХЛ после возвращения из Северной Америки. Денисенко провел 34 матча в НХЛ и 243 – в АХЛ.

«В принципе, [в НХЛ] чуть побыстрее, но и здесь хорошие скорости.

Там немножко прямолинейная игра, больше вбросов, а здесь все равно ребята больше пытаются в пас играть, комбинировать», – сказал Григорий Денисенко .

