Есмантович о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «ЦСКА будет рад. Мы первыми увековечили заслуги Сергея – подняли его майку под своды «ЦСКА-Арены»
Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА первым оценил заслуги Сергея Федорова в хоккее.
Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал с 1990 по 2003 год.
«Клуб будет очень рад такому свершившемуся факту оценки вклада Сергея в мировой хоккей и поддерживает эту церемонию на 100%.
При этом отмечу, что первым заслуги Сергея увековечил именно ЦСКА. В день 55-летнего юбилея Федорова мы подняли его майку под своды «ЦСКА-Арены», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Сергей Федоров: «Когда узнал, что мой номер поднимут под своды арены «Детройта», нахлынули эмоции. Еще не успел понять, что происходит»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
