  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Торторелла отказался возглавить «Ак Барс». Тренер входил в шорт-лист казанского клуба («Матч ТВ»)
5

Торторелла отказался возглавить «Ак Барс». Тренер входил в шорт-лист казанского клуба («Матч ТВ»)

Джон Торторелла отказался стать главным тренером «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что Майк Бэбкок входит в список претендентов казанского клуба для замены Анвара Гатиятулина. 

Как информирует «Матч ТВ», «Ак Барс» ищет нового главного тренера на североамериканском рынке. Клуб готов платить миллион долларов (около 83 млн рублей по текущему курсу) за сезон. 

«В шорт‑листе «Ак Барса» присутствуют такие тренеры, как Джон Торторелла. Но американец, входящий в тренерский штаб олимпийской сборной США, уже ответил отказом на предложение российского клуба», – сказал источник. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoДжон Торторелла
возможные переходы
logoКХЛ
logoАк Барс
logoНХЛ
logoМатч ТВ
logoСборная США по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бэбкок опроверг слухи о назначении в «Ак Барс»: «Это неправда»
4сегодня, 19:34
Бэбкок – в списке кандидатов на пост тренера «Ак Барса» («СЭ»)
17сегодня, 16:35
«Ак Барс» интересуется Ремпалом. Форвард «Вашингтона» не сыграл в двух подряд предсезонных матчах (Артур Хайруллин)
2726 сентября, 11:13
Главные новости
Пачиоретти завершит карьеру в 36 лет. У экс-форварда «Монреаля», «Вегаса» и «Вашингтона» 681 очко в 939 матчах и 28+30 в 89 играх плей-офф
15 минут назад
Кудашов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «У «Динамо» был недонастрой. После 3 побед подряд успокоились, думали – вышли из череды проигрышей»
35 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» примет «Каролину», «Филадельфия» против «Бостона», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс», «Питтсбург» – с «Детройтом»
344 минуты назад
Квартальнов о 3:2 с «Локомотивом»: «Победить чемпиона – большой плюс для «Динамо». Но в начале 3-го периода – перестали играть и двигаться, просели все линии»
46 минут назад
Исаков о 5:2 со СКА: «Хочется, чтобы «Торпедо» положило этот багаж в копилку своей игры. Это репетиция матчей плей-офф для обеих команд»
1сегодня, 20:22
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
сегодня, 20:00Спецпроект
Ларионов о 2:5 от «Торпедо»: «Игра разочаровала немножко, СКА не хватило огня, свежести, драйва. Нужно не опускать голову, двигаться вперед, перегруппироваться»
5сегодня, 19:47
Бэбкок опроверг слухи о назначении в «Ак Барс»: «Это неправда»
4сегодня, 19:34
«Нефтехимик» выиграл 4-й матч подряд и прервал серию «Динамо» из 3 побед. Команда Гришина – 2-я на Востоке
8сегодня, 19:24
«Локомотив» прервал серию из 5 побед, проиграв «Динамо» Минск. У Пинчука – победный буллит
11сегодня, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о 3:2 с «Динамо»: «Нефтехимик» действовал самоотверженно в обороне. У нас ребята на эмоциональном подъеме, всей командой стараемся играть друг за друга»
4 минуты назад
Форвард «Барыса» Логвин о матче «Кайрат» – «Реал»: «Наши победят 1:0, надеюсь. Я немного слежу, но не смотрю»
58 минут назад
Сэмберг выбыл на 6-8 недель из-за перелома запястья. Защитник «Виннипега» с «плюс 34» – лучший по полезности в команде в прошлом сезоне
сегодня, 20:11
Епанчинцев о 3:4 с «Металлургом»: «Обидное поражение. «Сибирь» не дотерпела в концовке, большинство у нас не работает последнее время»
сегодня, 19:54
Мозякин о Кузнецове в «Металлурге»: «Пока это слухи. Женька – классный игрок. Он показал это в КХЛ, НХЛ и сборной России»
3сегодня, 18:52
Кравец о 3:0 с «Адмиралом»: «Барыс» отыграл без удалений, был посвежее и побыстрее. Хотим радовать болельщиков, добиваться побед»
1сегодня, 18:46
«Барыс» впервые за 7 сезонов обыграл «Адмирал» всухую, Логвин набрал 1+1. У команды Тамбиева 3 поражения подряд
сегодня, 18:02
Плотников набрал 550-е очко в КХЛ и разделил 7-е место с Доусом в списке лучших бомбардиров
2сегодня, 17:42
Пачкалин о старте «Спартака»: «Судить о результатах будем весной. В клубе сильный штаб, все знают, что такое большие победы, организация отлаженная»
сегодня, 15:37
Сергей Коньков: «Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. У него хорошие перспективы. Сейчас он находится на своем месте»
1сегодня, 13:59