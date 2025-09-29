Торторелла отказался возглавить «Ак Барс». Тренер входил в шорт-лист казанского клуба («Матч ТВ»)

Джон Торторелла отказался стать главным тренером «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что Майк Бэбкок входит в список претендентов казанского клуба для замены Анвара Гатиятулина.

Как информирует «Матч ТВ », «Ак Барс » ищет нового главного тренера на североамериканском рынке. Клуб готов платить миллион долларов (около 83 млн рублей по текущему курсу) за сезон.

«В шорт‑листе «Ак Барса» присутствуют такие тренеры, как Джон Торторелла . Но американец, входящий в тренерский штаб олимпийской сборной США, уже ответил отказом на предложение российского клуба», – сказал источник.