Мозякин о Кузнецове в «Металлурге»: «Пока это слухи. Женька – классный игрок. Он показал это в КХЛ, НХЛ и сборной России»

Сергей Мозякин высказался о возможном переходе Евгений Кузнецова в «Металлург».

Ранее сообщалось , что 33-летний форвард может подписать контракт с клубом из Магнитогорска.

– Что вы думаете о возможном переходе Евгения Кузнецова в «Металлург»?

– Я бы не хотел это комментировать. Слухи они и есть слухи. Пока это не станет фактом, обсуждать нет смысла. Скажу только, что Женька – классный игрок. Он показал это и в КХЛ, и в НХЛ , и в сборной России.

– Кто из нынешних форвардов КХЛ нравится Сергею Мозякину? Кого вы можете отметить?

– Если говорить о нашей команде, то мне в данный момент нравится Володя Ткачев, его понимание игры. Я его и в Омске смотрел тоже. Очень рад, что он приехал к нам. Еще есть Дима Силантьев, он бурно прогрессирует, уже идет первым среди лучших бомбардиров КХЛ. Очень приятно за этим наблюдать, когда человек приходит из ВХЛ, выигрывает Кубок Гагарина, а потом прогрессирует семимильными шагами из года в год.

А так, я бы не сказал, что слежу конкретно за какими‑то игроками. Мне нравится связка московского «Динамо», в которой играют Никита Гусев и Джордан Уил. Она была хороша, особенно в прошлом сезоне. Раньше нравилась тройка «Спартака » Павел Порядин – Иван Морозов – Николай Голдобин. Приятно было смотреть на ребят, как они играют, насколько друг друга понимают, – сказал бывший нападающий «Металлурга ».