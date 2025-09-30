Митякин о сбоях с освещением в матче с «Динамо»: «Из-за таких ситуаций возрастает риск травм, паузы сказываются в негативную сторону. Во время игры свет не особо влиял»

Евгений Митякин рассказал об ощущениях от игры с «Динамо» при проблемах со светом.

Матч FONBET КХЛ «Динамо» Москва – «Нефтехимик » (2:3) начался с задержкой на 10-12 минут, так как на «ВТБ-Арене» были проблемы со светом . Сотрудники стадиона не могли наладить освещение на одной из половин площадки.

Арбитры, посовещавшись со скамейкой «Динамо», предложили разделить первый период так, чтобы каждая провела половину времени на неосвещенной стороне.

– Хорошая командная победа, забили добротные голы. В конце неплохо отстояли, принимали шайбы на себя, вратарь помогал. В моменте с моим голом партнеры здорово помогли, вывели на хорошую позицию и мне осталось только попасть в створ.

– Насколько сильно могли повлиять на результат технические проблемы с освещением?

– Конечно, это могло сказаться. Потому что все разминаются, тело горячее. Чем больше сидишь и ждешь начала матча, тем быстрее остываешь, нужно заново выходить на лед. Хорошо, что не так долго стадион был без света, нам еще раз дали возможность покататься.

В целом из-за таких ситуаций возрастает риск травм, нам всегда нужно быть готовыми к игре. Каждый хоккеист знает свой организм и как себя подвести к матчу, а эти невынужденные паузы сказываются в негативную сторону.

Во время игры приглушенный свет уже не особо влиял на нас, потому что глаза привыкают к любому освещению. Мы уже не реагируем на такие моменты, что есть – то есть. Если бы было еще темнее, то, возможно, как-то повлияло бы на игроков, – сказал форвард нижнекамцев.

