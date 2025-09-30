  • Спортс
Митякин о сбоях с освещением в матче с «Динамо»: «Из-за таких ситуаций возрастает риск травм, паузы сказываются в негативную сторону. Во время игры свет не особо влиял»

Евгений Митякин рассказал об ощущениях от игры с «Динамо» при проблемах со светом.

Матч FONBET КХЛ «Динамо» Москва – «Нефтехимик» (2:3) начался с задержкой на 10-12 минут, так как на «ВТБ-Арене» были проблемы со светом. Сотрудники стадиона не могли наладить освещение на одной из половин площадки. 

Арбитры, посовещавшись со скамейкой «Динамо», предложили разделить первый период так, чтобы каждая провела половину времени на неосвещенной стороне. 

– Хорошая командная победа, забили добротные голы. В конце неплохо отстояли, принимали шайбы на себя, вратарь помогал. В моменте с моим голом партнеры здорово помогли, вывели на хорошую позицию и мне осталось только попасть в створ.

– Насколько сильно могли повлиять на результат технические проблемы с освещением?

– Конечно, это могло сказаться. Потому что все разминаются, тело горячее. Чем больше сидишь и ждешь начала матча, тем быстрее остываешь, нужно заново выходить на лед. Хорошо, что не так долго стадион был без света, нам еще раз дали возможность покататься.

В целом из-за таких ситуаций возрастает риск травм, нам всегда нужно быть готовыми к игре. Каждый хоккеист знает свой организм и как себя подвести к матчу, а эти невынужденные паузы сказываются в негативную сторону. 

Во время игры приглушенный свет уже не особо влиял на нас, потому что глаза привыкают к любому освещению. Мы уже не реагируем на такие моменты, что есть – то есть. Если бы было еще темнее, то, возможно, как-то повлияло бы на игроков, – сказал форвард нижнекамцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
