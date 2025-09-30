Кудашов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «У «Динамо» был недонастрой. После 3 побед подряд успокоились, думали – вышли из череды проигрышей»

Алексей Кудашов подвел итоги игры против «Нефтехимика» в FONBET КХЛ.

«Динамо » проиграло команде из Нижнекамска в домашнем матче со счетом 2:3.

– Первая половина игры была плохая: и по движению, и по содержанию. Когда стали проигрывать 0:2, чуть-чуть включились. Ближе к концу стали нормально играть.

– С чем вы связываете такую игру? Команду настигло успокоение, и отдых не пошел на пользу?

– Успокоились. Три победы подряд, думали, что вышли из череды проигрышей, поэтому была успокоенность. Был недонастрой.

– Большинство сегодня могло спасти «Динамо», но оно не заработало. Гусев много бросал, чувствовалось, что он хотел набрать 700-е очко заброшенной шайбой.

– Давайте отдадим должное сопернику: и вратарь, и игроки пластались под шайбы. Команда играла организованно в меньшинстве.

– Артем Чернов вышел с позиции крайнего нападающего, хотя он центральный. Почему сделали выбор в пользу него, а не в пользу Александра Кисакова, для которого такая роль привычнее?

– Когда играют неравные составы, задействовано много нападающих. У нас все центральные задействованы и в большинстве, и в меньшинстве, поэтому их не хватает. И, когда мы имеем на краю центрального нападающего, легче составлять звенья после смен в неравных составах, – сказал главный тренер «Динамо».

Гусев набрал 700-е очко в КХЛ. Больше только у Шипачева, Мозякина и Радулова