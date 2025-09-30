  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «У «Динамо» был недонастрой. После 3 побед подряд успокоились, думали – вышли из череды проигрышей»
0

Кудашов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «У «Динамо» был недонастрой. После 3 побед подряд успокоились, думали – вышли из череды проигрышей»

Алексей Кудашов подвел итоги игры против «Нефтехимика» в FONBET КХЛ.

«Динамо» проиграло команде из Нижнекамска в домашнем матче со счетом 2:3. 

– Первая половина игры была плохая: и по движению, и по содержанию. Когда стали проигрывать 0:2, чуть-чуть включились. Ближе к концу стали нормально играть. 

– С чем вы связываете такую игру? Команду настигло успокоение, и отдых не пошел на пользу?

– Успокоились. Три победы подряд, думали, что вышли из череды проигрышей, поэтому была успокоенность. Был недонастрой. 

–  Большинство сегодня могло спасти «Динамо», но оно не заработало. Гусев много бросал, чувствовалось, что он хотел набрать 700-е очко заброшенной шайбой. 

– Давайте отдадим должное сопернику: и вратарь, и игроки пластались под шайбы. Команда играла организованно в меньшинстве. 

– Артем Чернов вышел с позиции крайнего нападающего, хотя он центральный. Почему сделали выбор в пользу него, а не в пользу Александра Кисакова, для которого такая роль привычнее?

– Когда играют неравные составы, задействовано много нападающих. У нас все центральные задействованы и в большинстве, и в меньшинстве, поэтому их не хватает. И, когда мы имеем на краю центрального нападающего, легче составлять звенья после смен в неравных составах, – сказал главный тренер «Динамо». 

Гусев набрал 700-е очко в КХЛ. Больше только у Шипачева, Мозякина и Радулова

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Динамо»
logoКХЛ
logoАлексей Кудашов
logoНефтехимик
logoАртем Чернов
logoАлександр Кисаков
logoДинамо Москва
logoНикита Гусев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Динамо» возникли проблемы со светом: матч задержали, одна сторона была темнее
230 минут назад
«Нефтехимик» выиграл 4-й матч подряд и прервал серию «Динамо» из 3 побед. Команда Гришина – 2-я на Востоке
8сегодня, 19:24
Гусев набрал 700-е очко в КХЛ. Больше только у Шипачева, Мозякина и Радулова
3сегодня, 19:04
Главные новости
Пачиоретти завершит карьеру в 36 лет. У экс-форварда «Монреаля», «Вегаса» и «Вашингтона» 681 очко в 939 матчах и 28+30 в 89 играх плей-офф
15 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» примет «Каролину», «Филадельфия» против «Бостона», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс», «Питтсбург» – с «Детройтом»
344 минуты назад
Квартальнов о 3:2 с «Локомотивом»: «Победить чемпиона – большой плюс для «Динамо». Но в начале 3-го периода – перестали играть и двигаться, просели все линии»
46 минут назад
Торторелла отказался возглавить «Ак Барс». Тренер входил в шорт-лист казанского клуба («Матч ТВ»)
5сегодня, 20:32
Исаков о 5:2 со СКА: «Хочется, чтобы «Торпедо» положило этот багаж в копилку своей игры. Это репетиция матчей плей-офф для обеих команд»
1сегодня, 20:22
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
сегодня, 20:00Спецпроект
Ларионов о 2:5 от «Торпедо»: «Игра разочаровала немножко, СКА не хватило огня, свежести, драйва. Нужно не опускать голову, двигаться вперед, перегруппироваться»
5сегодня, 19:47
Бэбкок опроверг слухи о назначении в «Ак Барс»: «Это неправда»
4сегодня, 19:34
«Нефтехимик» выиграл 4-й матч подряд и прервал серию «Динамо» из 3 побед. Команда Гришина – 2-я на Востоке
8сегодня, 19:24
«Локомотив» прервал серию из 5 побед, проиграв «Динамо» Минск. У Пинчука – победный буллит
11сегодня, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о 3:2 с «Динамо»: «Нефтехимик» действовал самоотверженно в обороне. У нас ребята на эмоциональном подъеме, всей командой стараемся играть друг за друга»
4 минуты назад
Форвард «Барыса» Логвин о матче «Кайрат» – «Реал»: «Наши победят 1:0, надеюсь. Я немного слежу, но не смотрю»
58 минут назад
Сэмберг выбыл на 6-8 недель из-за перелома запястья. Защитник «Виннипега» с «плюс 34» – лучший по полезности в команде в прошлом сезоне
сегодня, 20:11
Епанчинцев о 3:4 с «Металлургом»: «Обидное поражение. «Сибирь» не дотерпела в концовке, большинство у нас не работает последнее время»
сегодня, 19:54
Мозякин о Кузнецове в «Металлурге»: «Пока это слухи. Женька – классный игрок. Он показал это в КХЛ, НХЛ и сборной России»
3сегодня, 18:52
Кравец о 3:0 с «Адмиралом»: «Барыс» отыграл без удалений, был посвежее и побыстрее. Хотим радовать болельщиков, добиваться побед»
1сегодня, 18:46
«Барыс» впервые за 7 сезонов обыграл «Адмирал» всухую, Логвин набрал 1+1. У команды Тамбиева 3 поражения подряд
сегодня, 18:02
Плотников набрал 550-е очко в КХЛ и разделил 7-е место с Доусом в списке лучших бомбардиров
2сегодня, 17:42
Пачкалин о старте «Спартака»: «Судить о результатах будем весной. В клубе сильный штаб, все знают, что такое большие победы, организация отлаженная»
сегодня, 15:37
Сергей Коньков: «Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. У него хорошие перспективы. Сейчас он находится на своем месте»
1сегодня, 13:59