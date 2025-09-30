  • Спортс
  Артем Кудашов о проблемах с освещением в матче с «Динамо»: «Глаза не резало, но в чужой зоне было мало света – немного непривычно. Приезжаешь, и как будто тень какая-то»
1

Артем Кудашов о проблемах с освещением в матче с «Динамо»: «Глаза не резало, но в чужой зоне было мало света – немного непривычно. Приезжаешь, и как будто тень какая-то»

Артем Кудашов рассказал об ощущениях от игры с «Динамо» при проблемах со светом.

Матч FONBET КХЛ «Динамо» Москва – «Нефтехимик» (2:3) начался с задержкой на 10-12 минут, так как на «ВТБ-Арене» были проблемы со светом. Сотрудники стадиона не могли наладить освещение на одной из половин площадки. 

Арбитры, посовещавшись со скамейкой «Динамо», предложили разделить первый период так, чтобы каждая провела половину времени на неосвещенной стороне. 

«Глаза не резало, но в чужой зоне, где было мало света, было немного непривычно. Туда приезжаешь, и как будто тень какая-то. У меня в карьере бывало, когда свет просто выключался во время игры.

Было интересно сыграть против «Динамо». Это клуб, которому я принадлежу и за который играл в том сезоне. Плюс тут отец главный тренер. Мы играем больше в сбалансированный хоккей. У нас тренировочный процесс построен на игровых упражнениях, нежели в «Динамо», где все было основано на единоборствах. Как мы видим, оба видения работают.

Первый раз в роли форварда с краю я сыграл в прошлом матче в третьем периоде в связи с травмами других ребят. Поначалу было непривычно, но защитники и нападающие в современном хоккее играют как в обороне, так и в атаке, поэтому через несколько смен я все равно адаптировался», – сказал защитник Кудашов, находящийся в «Нефтехимике» в аренде. 

У «Динамо» возникли проблемы со светом: матч задержали, одна сторона была темнее

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
