Рябкин получил травму в матче с «Флоридой» на предсезонке. Форварду «Каролины» (5 хитов за 6:21) потребовалась помощь, чтобы уйти в раздевалку

Иван Рябкин получил травму нижней части тела в матче с «Флоридой» на предсезонке.

18-летний форвард сыграл за «Каролину» в выставочном матче против «Пантерс» (3:4 ОТ).

Во втором периоде Рябкин попытался применить силовой прием против форварда «Флориды» Энтони-Джона Грира , после чего его толкнул на лед защитник южан Джейк Ливингстон.

Рябкин вернулся на скамейку «Харрикейнс», не опираясь на левую ногу. Ему потребовалась помощь, чтобы уйти в раздевалку. После матча новой информации о травме не появилось.

Россиянин был выбран «Каролиной» во 2-м раунде драфта НХЛ-2025 под общим 62-м номером. В сегодняшней игре Рябкин (6:21, 0:12 – в большинстве) применил 5 силовых приемов и получил малый штраф.