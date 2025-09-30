Бобровский не пропустил в первом матче за «Флориду» на текущей предсезонке. Вратарь отразил 11 бросков «Каролины» за 30 минут и стал 2-й звездой

Сергей Бобровский не пропустил в 1-м матче за «Флориду» на текущей предсезонке.

37-летний вратарь вышел в старте на выставочный матч против «Каролины» (4:3 ОТ).

За отведенные ему 30 минут игры россиянин отразил все 11 бросков соперника.

Затем он уступил место в воротах 24-летнему Куперу Блэку, отразившему 5 из 8 бросков.

В итоге Бобровского признали второй звездой встречи.