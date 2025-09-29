Форвард «Барыса» Логвин о матче «Кайрат» – «Реал»: «Наши победят 1:0, надеюсь. Я немного слежу, но не смотрю»
Всеволод Логвин надеется, что «Кайрат» обыграет «Реал» в Лиге Чемпионов.
30 сентября казахстанский клуб примет команду Хаби Алонсо в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
– Завтра будет матч «Кайрат» – «Реал Мадрид», как думаешь, с каким счетом закончится матч?
– Я немного слежу, но не смотрю. Надеюсь, наши победят со счетом 1:0, – сказал нападающий «Барыса» Всеволод Логвин.
«Барыс» впервые за 7 сезонов обыграл «Адмирал» всухую, Логвин набрал 1+1. У команды Тамбиева 3 поражения подряд
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Shaiba.kz
