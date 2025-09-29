Форвард «Барыса» Логвин о матче «Кайрат» – «Реал»: «Наши победят 1:0, надеюсь. Я немного слежу, но не смотрю»

Всеволод Логвин надеется, что «Кайрат» обыграет «Реал» в Лиге Чемпионов.

30 сентября казахстанский клуб примет команду Хаби Алонсо в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

– Завтра будет матч «Кайрат» – «Реал Мадрид», как думаешь, с каким счетом закончится матч?

– Я немного слежу, но не смотрю. Надеюсь, наши победят со счетом 1:0, – сказал нападающий «Барыса » Всеволод Логвин .

