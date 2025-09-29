«Барыс» впервые за 7 сезонов обыграл «Адмирал» всухую, Логвин набрал 1+1. У команды Тамбиева 3 поражения подряд

«Барыс» впервые за 7 сезонов победил «Адмирал» всухую в КХЛ.

Команда под руководством Михаила Кравеца обыграл клуб из Владивостока (3:0) в домашнем матче Fonbet КХЛ.

21-летний форвард Всеволод Логвин забил гол и сделал результативную передачу.

Последний раз «Барыс » побеждал «Адмирал » всухую в октябре 2018 года, тогда казахстанский клуб выиграл 2:0.

Казахстанский клуб набрал 11 очков в 10 матчах и занимает 6-е место на Востоке.

«Адмирал» проиграл 3 матча подряд. Команда Леонида Тамбиева – 9-я на Востоке с 8 баллами в 8 играх.