«Барыс» впервые за 7 сезонов обыграл «Адмирал» всухую, Логвин набрал 1+1. У команды Тамбиева 3 поражения подряд
«Барыс» впервые за 7 сезонов победил «Адмирал» всухую в КХЛ.
Команда под руководством Михаила Кравеца обыграл клуб из Владивостока (3:0) в домашнем матче Fonbet КХЛ.
21-летний форвард Всеволод Логвин забил гол и сделал результативную передачу.
Последний раз «Барыс» побеждал «Адмирал» всухую в октябре 2018 года, тогда казахстанский клуб выиграл 2:0.
Казахстанский клуб набрал 11 очков в 10 матчах и занимает 6-е место на Востоке.
«Адмирал» проиграл 3 матча подряд. Команда Леонида Тамбиева – 9-я на Востоке с 8 баллами в 8 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
