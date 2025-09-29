  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Барыс» впервые за 7 сезонов обыграл «Адмирал» всухую, Логвин набрал 1+1. У команды Тамбиева 3 поражения подряд
0

«Барыс» впервые за 7 сезонов обыграл «Адмирал» всухую, Логвин набрал 1+1. У команды Тамбиева 3 поражения подряд

«Барыс» впервые за 7 сезонов победил «Адмирал» всухую в КХЛ.

Команда под руководством Михаила Кравеца обыграл клуб из Владивостока (3:0) в домашнем матче Fonbet КХЛ. 

21-летний форвард Всеволод Логвин забил гол и сделал результативную передачу. 

Последний раз «Барыс» побеждал «Адмирал» всухую в октябре 2018 года, тогда казахстанский клуб выиграл 2:0. 

Казахстанский клуб набрал 11 очков в 10 матчах и занимает 6-е место на Востоке. 

«Адмирал» проиграл 3 матча подряд. Команда Леонида Тамбиева – 9-я на Востоке с 8 баллами в 8 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoКХЛ
logoАдмирал
logoМихаил Кравец
logoБарыс
logoВсеволод Логвин
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. СКА играет с «Торпедо», «Локомотив» против минского «Динамо», «Ак Барс» уступил «Автомобилисту»
25252 минуты назадLive
Барыс – Адмирал – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат КХЛ, 29 сентября 2025
вчера, 12:36Пользовательская новость
Кравец о 6:4 с «Сибирью»: «Барысу» пришлось все время догонять, забить первыми не получается. У помощников волосы начали седеть, а я с такими играми лысым стану»
127 сентября, 17:28
Главные новости
Разин о 4:3 с «Сибирью»: «Металлург» был наголову сильнее. Наконец-то выиграли 3-й период, подправили статистику. Слухи о Кузнецове не комментирую»
4 минуты назад
«Торпедо» обыграло СКА и прервало серию из 3 поражений. Команда Ларионова уступила нижегородцам 2-й раз в сезоне
915 минут назад
КХЛ. СКА играет с «Торпедо», «Локомотив» против минского «Динамо», «Ак Барс» уступил «Автомобилисту»
25252 минуты назадLive
Заварухин о 4:1 «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Парни вышли биться, умирать друг за друга. После 2 безобразных матчей был разговор в раздевалке, нам нужна была победа»
143 минуты назад
Кузнецов пройдет медосмотр для «Металлурга» во вторник (Алексей Шевченко)
16сегодня, 17:28
Гатиятулин об 1:4 от «Автомобилиста»: «У «Ак Барса» много моментов, не хватило напора. Где‑то отложились предыдущие игры. Равнодушных в команде нет»
8сегодня, 17:15
Матч «Динамо» – «Нефтехимик» начался с задержкой на 10-12 минут из-за проблем со светом на «ВТБ-Арене»
3сегодня, 16:58
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, команда Разина – 1-я на Востоке
7сегодня, 16:43
Бэбкок – в списке кандидатов на пост тренера «Ак Барса» («СЭ»)
13сегодня, 16:35
«Автомобилист» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Ак Барс» – 4:1. У команды Гатиятулина 2-е поражение в 5 последних матчах
11сегодня, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
Плотников набрал 550-е очко в КХЛ и разделил 7-е место с Доусом в списке лучших бомбардиров
156 минут назад
Пачкалин о старте «Спартака»: «Судить о результатах будем весной. В клубе сильный штаб, все знают, что такое большие победы, организация отлаженная»
сегодня, 15:37
Сергей Коньков: «Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. У него хорошие перспективы. Сейчас он находится на своем месте»
1сегодня, 13:59
Слепышев о «Динамо»: «Психологически давит, что клуб находится внизу таблицы. Такое не должно долго продолжаться, нужно подниматься выше»
6сегодня, 13:04
Гамзин об игре с «Ладой»: «Команда меня поддержала. Когда я выскочил на лед, многие сказали: «Давай, давай, Гамза». Для будущей уверенности хорошо, что не пропустил»
2сегодня, 12:53
Сергей Коньков: «У «Ак Барса» мастеровитая команда. Есть моменты, которые нужно корректировать, но потенциал у клуба большой»
сегодня, 12:42
Николай Бобров: «У Демидова с катанием никогда проблем не замечалось. Не знаю, кто выдумал это. Ваня обыгрывал людей и ногами, и руками, и головой»
2сегодня, 12:29
Мальцев о 4-м поражении подряд дома: «Спартак» давно не побеждал перед своими болельщиками, стыдно уже. Нужно сконцентрированнее играть, серьезнее и солиднее действовать»
1сегодня, 12:14
Эдуард Кудерметов: «Ак Барс» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не гарантирует результат. Главное – мотивация игроков, единый коллектив чтобы был»
сегодня, 11:58
Гросс о «Тракторе»: «Мы стартовали с 6 игр подряд на выезде, было непросто. Наложились травмы, дисквалификации»
сегодня, 11:14