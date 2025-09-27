Гатиятулин о Хмелевски: «В раздевалку «Ак Барса» зашел с улыбкой, первые слова были об огромном желании помочь. Мастеровитый игрок, любой тренер хотел бы такого»

Анвар Гатиятулин заявил, что Саша Хмелевски влился в «Ак Барс».

Казанский клуб выменял форварда у «Салавата» 23 сентября. Он дебютировал в игре против «Металлурга » (4:3), сделав результативную передачу.

«Саша – мастеровитый игрок. Влился в коллектив. Любой тренер хотел бы такого игрока иметь. Зашел в раздевалку с улыбкой, первые слова были о том, что есть огромное желание помочь команде.

Сегодня – большой молодец, здорово отыграл, как и все ребята», – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .

«Ак Барс» может расстаться с Яшкиным. У форварда 2+1 за 8 матчей в этом сезоне (Артур Хайруллин)