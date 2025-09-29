  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Автомобилист» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Ак Барс» – 4:1. У команды Гатиятулина 2-е поражение в 5 последних матчах
10

«Автомобилист» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Ак Барс» – 4:1. У команды Гатиятулина 2-е поражение в 5 последних матчах

«Автомобилист» победил впервые за 4 матча Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Ак Барс» в домашнем матче со счетом 4:1. 

«Автомобилист» прервал серию из 3 поражений и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в 10 матчах. 

«Ак Барс» проиграл 2 из 5 последних матчей. Команда Анвара Гатиятулина идет 6-й на Востоке с 9 баллами в 10 играх. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАвтомобилист
logoНиколай Заварухин
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о неудачах «Ак Барса»: «Удивлялся пассивности игроков, тренерам явно не хватает жесткости. Нужна экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам»
1123 сентября, 06:15
Артем Батрак: «К «Ак Барсу» слишком много вопросов. Вроде бьются и стараются, но не идет. Как будто нужно действительно что-то радикальное»
1122 сентября, 15:26
«Ак Барс» вряд ли сейчас уволит Гатиятулина. Тренер продолжит работу с командой в выездных матчах с «Барысом», «Металлургом» и «Автомобилистом» (Артур Хайруллин)
1522 сентября, 10:05
Главные новости
Матч «Динамо» – «Нефтехимик» начался с задержкой на 10-12 минут из-за проблем со светом на «ВТБ-Арене»
9 минут назад
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, команда Разина – 1-я на Востоке
524 минуты назад
КХЛ. СКА играет с «Торпедо», «Локомотив» против минского «Динамо», «Ак Барс» уступил «Автомобилисту»
16031 минуту назадLive
Бэбкок – в списке кандидатов на пост тренера «Ак Барса» («СЭ»)
532 минуты назад
Участие Овечкина в игре с «Коламбусом» маловероятно, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» может сыграть в 2 выставочных матчах дома
1сегодня, 16:02
Кузнецов посетил матч «Челмета» с «Барсом» в ВХЛ. Форвард сфотографировался с фанатами челябинского клуба
8сегодня, 15:48Фото
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» примет «Каролину», «Филадельфия» против «Бостона», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс», «Питтсбург» – с «Детройтом»
сегодня, 15:25
Генменеджер «Авангарда» о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Мы были готовы заплатить больше, но нам сказали, что сделку уже не отменить. Руководство «Салавата» пропало, тянули время»
9сегодня, 15:11
Фетисов посетил похороны Кеосаяна: «Потеряли крутого мужика. Журналист с потрясающим чувством юмора, заводила, с ним приятно было дружить»
33сегодня, 13:54
Клепов – 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Daily Faceoff, Маккенна – 1-й, Федоров – 35-й, Щербаков – 36-й, Шилов – 38-й
7сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Пачкалин о старте «Спартака»: «Судить о результатах будем весной. В клубе сильный штаб, все знают, что такое большие победы, организация отлаженная»
сегодня, 15:37
Сергей Коньков: «Грицюк приехал в НХЛ в самом расцвете сил. У него хорошие перспективы. Сейчас он находится на своем месте»
1сегодня, 13:59
Слепышев о «Динамо»: «Психологически давит, что клуб находится внизу таблицы. Такое не должно долго продолжаться, нужно подниматься выше»
6сегодня, 13:04
Гамзин об игре с «Ладой»: «Команда меня поддержала. Когда я выскочил на лед, многие сказали: «Давай, давай, Гамза». Для будущей уверенности хорошо, что не пропустил»
2сегодня, 12:53
Сергей Коньков: «У «Ак Барса» мастеровитая команда. Есть моменты, которые нужно корректировать, но потенциал у клуба большой»
сегодня, 12:42
Николай Бобров: «У Демидова с катанием никогда проблем не замечалось. Не знаю, кто выдумал это. Ваня обыгрывал людей и ногами, и руками, и головой»
2сегодня, 12:29
Мальцев о 4-м поражении подряд дома: «Спартак» давно не побеждал перед своими болельщиками, стыдно уже. Нужно сконцентрированнее играть, серьезнее и солиднее действовать»
1сегодня, 12:14
Эдуард Кудерметов: «Ак Барс» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не гарантирует результат. Главное – мотивация игроков, единый коллектив чтобы был»
сегодня, 11:58
Гросс о «Тракторе»: «Мы стартовали с 6 игр подряд на выезде, было непросто. Наложились травмы, дисквалификации»
сегодня, 11:14
Гамзин о том, кто в ЦСКА лучше бросает: «Бучельников более опасный. У него хлесткий бросок»
сегодня, 10:59