«Автомобилист» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Ак Барс» – 4:1. У команды Гатиятулина 2-е поражение в 5 последних матчах

«Автомобилист» победил впервые за 4 матча Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Ак Барс » в домашнем матче со счетом 4:1.

«Автомобилист » прервал серию из 3 поражений и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в 10 матчах.

«Ак Барс» проиграл 2 из 5 последних матчей. Команда Анвара Гатиятулина идет 6-й на Востоке с 9 баллами в 10 играх.