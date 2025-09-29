«Автомобилист» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Ак Барс» – 4:1. У команды Гатиятулина 2-е поражение в 5 последних матчах
«Автомобилист» победил впервые за 4 матча Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Николая Заварухина обыграла «Ак Барс» в домашнем матче со счетом 4:1.
«Автомобилист» прервал серию из 3 поражений и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в 10 матчах.
«Ак Барс» проиграл 2 из 5 последних матчей. Команда Анвара Гатиятулина идет 6-й на Востоке с 9 баллами в 10 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
