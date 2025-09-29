  • Спортс
Пачкалин о старте «Спартака»: «Судить о результатах будем весной. В клубе сильный штаб, все знают, что такое большие победы, организация отлаженная»

Виктор Пачкалин высказался о результатах «Спартака» на старте Fonbet КХЛ.

В воскресенье клуб проиграл «Шанхаю» со счетом 1:3. Это поражение стало для «Спартака» 4-м подряд в домашних матчах.

«Рано делать выводы, в первый месяц чемпионата у всех команд нет стабильности. «Спартак» перестраивается в игровом плане, новички адаптируются, на это нужно время.

Никакие советы со стороны команде точно не нужны, для этого надо хорошо знать внутреннюю кухню. В клубе сильный тренерский штаб, все знают, что такое большие победы, в команде отлаженная организация. Игроки занимаются своим любимым делом – хоккеем.

Нужно только работать и еще раз работать. И тогда не сегодня, возможно, а завтра точно все получится. А мы со стороны будем судить о результатах весной», – сказал бывший игрок и тренер «Спартака». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Allhockey.ru
logoАлексей Жамнов
logoСпартак
logoКХЛ
Виктор Пачкалин
