  Жамнов об 1:3 от «Шанхая»: «Буду разбираться, что произошло с командой. Ощущение, что у всех был выходной. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда играет на расслабухе»
9

Жамнов об 1:3 от «Шанхая»: «Буду разбираться, что произошло с командой. Ощущение, что у всех был выходной. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда играет на расслабухе»

Алексей Жамнов высказался об игре «Спартака» в матче с «Шанхаем».

«Спартак» в домашней игре проиграл «Дрэгонс» со счетом 1:3.

– Буду разбираться, что произошло с командой. Но так выходить на игры нельзя.

Команда (соперника) играет в североамериканском стиле. Нужна борьба и настрой. Такое ощущение, что у всех игроков был выходной день.

– После матча вы сказали о том, что команда вальяжно себя чувствовала после выездных игр…

– Я вижу моменты, которые вы не замечаете. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда играет на расслабухе. Вопросы ко всем игрокам.

– Почему не выходил Лукьянцев?

– Это чисто мое решение.

– Вторые периоды команде не удаются, с этим можно что‑то сделать?

– С этим можно многое сделать. Но сейчас неправильно говорить, что мы проиграли второй период, мы проиграли всю игру.

– «Спартак» проиграл практически все домашние матчи. Может ли это быть связано с желанием игроков проявить себя?

– Я не против, чтобы игроки себя проявляли, но проявлять себя по-другому нужно.

Я даже не знаю, что добавить, пришло много болельщиков и такой хоккей… Даже не знаю, слов не хватит, лучше я промолчу, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
