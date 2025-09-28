Жамнов об 1:3 с «Шанхаем»: «Кому-то надо опуститься на землю. Многие в «Спартаке» почувствовали себя вальяжно – думают, что мы уже многого добились»
Алексей Жамнов призвал хоккеистов «Спартака» опуститься на землю.
Красно-белые дома проиграли «Шанхаю» в матче FONBET чемпионата КХЛ (1:3).
«После этой уральской серии, из которой мы вернулись, очень многие почувствовали себя вальяжно, думают, что мы уже много чего добились, а это наказуемо в спорте очень быстро. Поэтому кому-то надо на землю немножко опуститься.
Ну и, конечно, обидно то, что такие игры надо играть все 60 минут, а не в концовке, когда уже петух клюнул», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
«Шанхай» победил «Спартак» – 3:1. Красно-белые проиграли 3 из 4 последних матчей
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости