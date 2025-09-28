Жамнов об 1:3 с «Шанхаем»: «Кому-то надо опуститься на землю. Многие в «Спартаке» почувствовали себя вальяжно – думают, что мы уже многого добились»

Алексей Жамнов призвал хоккеистов «Спартака» опуститься на землю.

Красно-белые дома проиграли «Шанхаю » в матче FONBET чемпионата КХЛ (1:3).

«После этой уральской серии, из которой мы вернулись, очень многие почувствовали себя вальяжно, думают, что мы уже много чего добились, а это наказуемо в спорте очень быстро. Поэтому кому-то надо на землю немножко опуститься.

Ну и, конечно, обидно то, что такие игры надо играть все 60 минут, а не в концовке, когда уже петух клюнул», – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .

