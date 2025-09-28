Плющев о поражении «Спартака»: «Жамнов не смотрел ЧМ, считал, что не нужно. И матчи «Шанхая» не смотрел. Поэтому и не мог сделать выводы в процессе игры»

Владимир Плющев высказался о поражении «Спартака» от «Шанхая» (1:3).

«Спартак» проиграл третий из четырех последних матчей. У команды Алексея Жамнова 9 очков за 9 игр и седьмое место в Западной конференции.

«Что касается игры с «Шанхаем», Жамнов ведь не смотрел чемпионат мира, считал, что это не нужно. И матчи китайской команды с другими соперниками не смотрел. Поэтому и не мог сделать определенные выводы в процессе игры.

А «Шанхай» показал грамотный хоккей, сумел переломить ход встречи и одержал победу», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

