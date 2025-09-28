  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о поражении «Спартака»: «Жамнов не смотрел ЧМ, считал, что не нужно. И матчи «Шанхая» не смотрел. Поэтому и не мог сделать выводы в процессе игры»
6

Плющев о поражении «Спартака»: «Жамнов не смотрел ЧМ, считал, что не нужно. И матчи «Шанхая» не смотрел. Поэтому и не мог сделать выводы в процессе игры»

Владимир Плющев высказался о поражении «Спартака» от «Шанхая» (1:3).

«Спартак» проиграл третий из четырех последних матчей. У команды Алексея Жамнова 9 очков за 9 игр и седьмое место в Западной конференции.

«Что касается игры с «Шанхаем», Жамнов ведь не смотрел чемпионат мира, считал, что это не нужно. И матчи китайской команды с другими соперниками не смотрел. Поэтому и не мог сделать определенные выводы в процессе игры.

А «Шанхай» показал грамотный хоккей, сумел переломить ход встречи и одержал победу», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Жамнов о ЧМ-2024: «Турнир не особо цепляет. Посмотрел только один матч. Мне есть чем заниматься»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСпартак
Шанхай
logoВладимир Плющев
logoАлексей Жамнов
logoЧМ по хоккею
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Жамнов об 1:3 от «Шанхая»: «Буду разбираться, что произошло с командой. Ощущение, что у всех был выходной. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда играет на расслабухе»
9сегодня, 15:44
Галлан про тайм-аут в конце 3-го периода: «Я канадский тренер, работал в НХЛ, поэтому иногда принимаю такие решения. Не очень понравилось, как ребята играли последние 5 минут в зоне защиты»
сегодня, 15:12
«Шанхай» победил «Спартак» – 3:1. Красно-белые проиграли 3 из 4 последних матчей
11сегодня, 13:23
Главные новости
Никитин о 7:2 с «Ладой»: «Нестандартная игра получилась. Был командный посыл, за это можно держаться. Спронг показал, что он не жадный игрок, когда нужно – отдавал шайбу»
13 минут назад
«Каролина» отправила Мифтахова и Хажеева в АХЛ
124 минуты назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Миннесота» – с «Чикаго», «Каролина» примет «Нэшвилл»
257 минут назад
ЦСКА разгромил «Ладу» – 7:2. Команда Никитина отыгралась с 0:2, Бучельников набрал 3+2, Коваленко забил 3 гола
11сегодня, 16:30
КХЛ. ЦСКА разгромил «Ладу», «Спартак» уступил «Шанхаю»
90сегодня, 16:21
Бучельников сделал хет-трик в игре против «Лады». У форварда ЦСКА 6 очков в 10 матчах сезона
2сегодня, 16:15
Жамнов об 1:3 от «Шанхая»: «Буду разбираться, что произошло с командой. Ощущение, что у всех был выходной. Видно, когда игрок сконцентрирован, а когда играет на расслабухе»
9сегодня, 15:44
Коваленко сделал хет-трик в игре с «Ладой». Форвард ЦСКА набрал 9 очков в 10 матчах сезона
4сегодня, 15:28
Андрей Скабелка: «Авангард» входит в тройку главных претендентов на Кубок Гагарина. Клуб сильно изменился по сравнению с прошлым сезоном и готов к новому вызову»
6сегодня, 15:21
Овечкин впервые с 18 сентября тренировался без ограничений. Ранее форвард «Вашингтона» занимался в бесконтактном свитере из-за травмы
2сегодня, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Галлан о КХЛ: «Поразило качество игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий. Мне здесь все нравится – уровень команд и хоккеистов на запредельном уровне»
141 минуту назад
«Лада» проиграла 8-й матч подряд – 2:7 от ЦСКА. Команда Десяткова идет на последнем месте в КХЛ
159 минут назад
Флери о прощальном матче в Питтсбурге: «Когда я играл здесь за другие команды, всегда чувствовал себя немного странно. В этот раз все казалось нормальным, как раньше»
сегодня, 15:59
Галлан про тайм-аут в конце 3-го периода: «Я канадский тренер, работал в НХЛ, поэтому иногда принимаю такие решения. Не очень понравилось, как ребята играли последние 5 минут в зоне защиты»
сегодня, 15:12
«Торонто» и Столарц обсуждают новый контракт. Голкипер может получить около 4 млн долларов в год (Эллиотт Фридман)
сегодня, 14:42
Скабелка о Никитине: «Многие хотят, чтобы ЦСКА не уступил ни в одном матче. Так не бывает, ему может понадобиться 3 сезона для победы в Кубке Гагарина»
3сегодня, 14:05
Батрак о СКА: «Позиционных атак почти нет, без них даже в полуфинал не попасть. Но все складывается лучше, чем я ожидал»
сегодня, 13:07
Дель Бель Беллез о забитом буллите в прощальной игре Флери: «Смешанные чувства – я испортил ему все веселье. Надеюсь, меня не будут освистывать на матчах в Питтсбурге»
сегодня, 12:51
Корешков о поражении «Металлурга» от «Ак Барса»: «О Кузнецове много говорили в день игры, но это не отвлекающий фактор для профессионалов. Казань больше хотела»
сегодня, 12:33
Чернов о старте «Динамо»: «Прибавлять надо во всем, начиная с дисциплины – удаляемся много. Будем вместе выбираться из этой ситуации»
сегодня, 12:13