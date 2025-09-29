Коньков о Кузнецове: «В НХЛ тренировочные лагеря в полном разгаре, а Евгений пока тренируется в России. Возможно, идет набивание цены перед клубами КХЛ»

Сергей Коньков высказался о контрактной ситуации Евгения Кузнецова.

Сейчас нападающий находится без контракта. Агент Шуми Бабаев ранее сообщил, что игрок намерен вернуться в НХЛ. В прошлом сезоне Евгений Кузнецов выступал за СКА.

«У меня такое ощущение, что это все агентские игры. Предложения из Америки у Кузнецова действительно могут быть. Я читал, что ему предлагали контракт на один-два миллиона долларов. Возможно, какие-то клубы захотят взять Евгения. Но, зная его историю, предположу, что у них могут возникнуть сомнения.

Но на небольшие деньги он реально может туда уехать. Может быть, у Евгения с агентом сейчас такая стратегия.

Но дело в том, что сейчас тренировочные лагеря в НХЛ идут в полном разгаре, а Кузнецов пока что тренируется в России. Возможно, сейчас идет набивание цены перед клубами КХЛ», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

«Флорида» и «Торонто» рассматривают трансфер Кузнецова. «Пантерс» проявляют интерес к Евгению, так как ищут замену Баркову (RG)

Кузнецов не перейдет в «Металлург», заявил Бабаев. Клуб не связывался по поводу трансфера, Евгений хочет играть в НХЛ