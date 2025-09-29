Вайсфельд о контрактной ситуации Кузнецова: «Может быть, там дело не в игроке и его агенте? Мы не знаем, что происходит на самом деле»

Леонид Вайсфельд высказался о контрактной ситуации Евгения Кузнецова.

Сейчас нападающий находится без контракта. Агент Шуми Бабаев ранее сообщил, что игрок намерен вернуться в НХЛ . В прошлом сезоне Евгений Кузнецов выступал за СКА.

«Дело в том, что мы не знаем суть происходящего. Может быть, там дело не в Кузнецове и его агенте? Мы не знаем, что происходит на самом деле.

Вот подпишет контракт с кем-нибудь, тогда и можно будет что-то обсуждать. А сейчас это бесполезно», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

«Флорида» и «Торонто» рассматривают трансфер Кузнецова. «Пантерс» проявляют интерес к Евгению, так как ищут замену Баркову (RG)