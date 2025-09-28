Корешков о поражении «Металлурга» от «Ак Барса»: «О Кузнецове много говорили в день игры, но это не отвлекающий фактор для профессионалов. Казань больше хотела»

Евгений Корешков оценил поражение «Металлурга» от «Ак Барса».

Во вчерашнем матче FONBET чемпионата КХЛ магнитогорцы уступили дома со счетом 3:4, ведя 3:0 по ходу встречи.

– «Магнитка» упустила игру с 0:3 и лишилась лидерства на Востоке. Сюрприз?

– После не очень удачной домашней серии «Металлурга» на старте чемпионата говорил о том, что команде нужна стабильность в звеньях – и, как следствие, выход лидеров команды на их привычные роли. В принципе, во второй половине сентября эта стабилизация произошла, родной клуб даже возглавил конференцию.

Но дома в выходной для болельщиков Магнитогорска день упускать соперника с 3:0 – даже такого, как «Ак Барс» – непозволительная роскошь. Показалось, что Казань больше хотела этой победы, ее преимущество по блокированным броскам и силовым приемам – двукратное. Эта статистика, в общем-то, стала определяющей.

– Матчи «Металлург» – «Ак Барс» – это классика КХЛ. Почему в Магнитогорске так легко эту классику отдали?

– У меня нет ответа. В день матча было много разговоров о переходе в «Металлург» Евгения Кузнецова . Тут надо разобраться – если за этим слухом какая-то реальность или это исключительно спекуляции прессы.

Но в любом случае это отвлекающий фактор для болельщиков, но никак не для профессиональной команды, – сказал двукратный чемпион России в составе «Металлурга» Евгений Корешков .

