Горбунов о 2:3 от «Локомотива»: «Хорошо, что перестроились после Нижнекамска. «Автомобилисту» надо зацепиться за эту игру, так же бороться в каждом моменте»

Роман Горбунов высказался об игре «Автомобилиста» с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

Нападающий забил гол в этом матче.

– Играли с хорошим соперником. Игра была до гола – кто забьет свои моменты. Хорошо, что игру перевели в овертайм. А так, игра равная. Ребята, молодцы. Но много удалений, наверное, ненужных у нас. А так, если их убрать, то играли хорошо.

– Но при этом было много моментов, когда «Автомобилист» играл в большинстве. Почему не удалось реализовать 5 на 4?

– Надо будет смотреть, работать над этим. Потому что голов в большинстве не хватает. Если забивать в большинстве 1-2 гола, то это процентов 90 победный матч. Поэтому этих голов не хватает для выигрыша. Будем работать, смотреть.

– Расскажи про игру 6 на 4, когда ты выскочил о скамейки и стал активным участником атаки.

– Еще до того, как ребята вышли разыгрывать 5 на 4, нам сказали, что сейчас вратаря сменят, и что мне надо пойти под ворота. Ну и все, сразу такой момент, в зоне встали, я вышел, под ворота поехал – бросок, отлетело, добили.

– И буквально через 7 секунд после этого ты мог решить исход матча. Что было в том моменте?

– Поборолись в зоне, хорошо Леха (Бывальцев ) набросил, добивали шайбу. Только вот плохо, что уехал после добивания – в штангу попал и уехал. А так остановись, добей ее – и все, 3:2, уже мы бы могли выиграть. Потому что оставалось до конца минуты четыре.

Вот плохие привычки эти – уезжать за ворота – убирать надо, тормозить всегда.

– Мы приобрели очко или потеряли?

– Хорошо, что перестроились после Нижнекамска, после того поражения. Вышла другая команда. Надо зацепиться за эту игру, так же бороться в каждом моменте.

А так, повторюсь, игра равная была: как они могли выиграть, так и мы, – сказал нападающий «Автомобилиста » Роман Горбунов .