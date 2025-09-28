  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Горбунов о 2:3 от «Локомотива»: «Хорошо, что перестроились после Нижнекамска. «Автомобилисту» надо зацепиться за эту игру, так же бороться в каждом моменте»
0

Горбунов о 2:3 от «Локомотива»: «Хорошо, что перестроились после Нижнекамска. «Автомобилисту» надо зацепиться за эту игру, так же бороться в каждом моменте»

Роман Горбунов высказался об игре «Автомобилиста» с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

Нападающий забил гол в этом матче.

– Играли с хорошим соперником. Игра была до гола – кто забьет свои моменты. Хорошо, что игру перевели в овертайм. А так, игра равная. Ребята, молодцы. Но много удалений, наверное, ненужных у нас. А так, если их убрать, то играли хорошо.

– Но при этом было много моментов, когда «Автомобилист» играл в большинстве. Почему не удалось реализовать 5 на 4?

– Надо будет смотреть, работать над этим. Потому что голов в большинстве не хватает. Если забивать в большинстве 1-2 гола, то это процентов 90 победный матч. Поэтому этих голов не хватает для выигрыша. Будем работать, смотреть.

– Расскажи про игру 6 на 4, когда ты выскочил о скамейки и стал активным участником атаки.

– Еще до того, как ребята вышли разыгрывать 5 на 4, нам сказали, что сейчас вратаря сменят, и что мне надо пойти под ворота. Ну и все, сразу такой момент, в зоне встали, я вышел, под ворота поехал – бросок, отлетело, добили.

– И буквально через 7 секунд после этого ты мог решить исход матча. Что было в том моменте?

– Поборолись в зоне, хорошо Леха (Бывальцев) набросил, добивали шайбу. Только вот плохо, что уехал после добивания – в штангу попал и уехал. А так остановись, добей ее – и все, 3:2, уже мы бы могли выиграть. Потому что оставалось до конца минуты четыре.

Вот плохие привычки эти – уезжать за ворота – убирать надо, тормозить всегда.

– Мы приобрели очко или потеряли?

– Хорошо, что перестроились после Нижнекамска, после того поражения. Вышла другая команда. Надо зацепиться за эту игру, так же бороться в каждом моменте.

А так, повторюсь, игра равная была: как они могли выиграть, так и мы, – сказал нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
logoАвтомобилист
logoРоман Горбунов
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoАлексей Бывальцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Голышев о сборной: «Спасибо Ротенбергу. Если заслужу вызов, приму его с радостью и приеду в Новосибирск. Главное – восстановить форму, сыграть за «Автомобилист»
726 сентября, 21:36
Каюмов о 3:2 с «Автомобилистом»: «Очень много удалений у нас, это непозволительная роскошь для «Локомотива». С этим нужно что-то делать»
26 сентября, 20:57
Заварухин о 2:3 от «Локомотива»: «Набиваем шишки. Нужно четче использовать моменты. Понравились горящие глаза парней и живая скамейка»
226 сентября, 20:20
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Миннесота» против «Чикаго», «Каролина» примет «Нэшвилл», «Вашингтон» победил «Нью-Джерси»
612 минут назадLive
Макэвой о Харе: «Такие ребята не растут на деревьях. Он лидер, каждый день подавал пример. Его присутствие окажет огромное влияние на всех в «Бостоне»
46 минут назад
Бучельников о хет-трике: «Терпел, терпел и, наконец, получилось забросить. Сильно давило, что не удавалось забить, приносить пользу ЦСКА»
сегодня, 20:58
Столарц продлил контракт с «Торонто» на 4 года. Кэпхит – 3,75 млн долларов
6сегодня, 18:24
Десятков после 2:7 от ЦСКА: «Руководство зашло в раздевалку. Страшных вещей не было. Поговорили с ребятами, сказали: «Хорош, дальше уже некуда»
7сегодня, 18:14
Никитин о 7:2 с «Ладой»: «Нестандартная игра получилась. Был командный посыл, за это можно держаться. Спронг показал, что он не жадный игрок, когда нужно – отдавал шайбу»
1сегодня, 17:25
«Каролина» отправила Мифтахова и Хажеева в АХЛ
3сегодня, 17:14
Плющев о поражении «Спартака»: «Жамнов не смотрел ЧМ, считал, что не нужно. И матчи «Шанхая» не смотрел. Поэтому и не мог сделать выводы в процессе игры»
10сегодня, 16:47
ЦСКА разгромил «Ладу» – 7:2. Команда Никитина отыгралась с 0:2, Бучельников набрал 3+2, Коваленко забил 3 гола
12сегодня, 16:30
КХЛ. ЦСКА разгромил «Ладу», «Спартак» уступил «Шанхаю»
96сегодня, 16:21
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Федотов о 2:1 с «Торпедо»: «Провели хороший матч. Нам удалось реализовать свои моменты, что и предопределило победу. Дай бог дальше так же продолжить»
17 минут назад
Меркли о покупках: «Нет такого, что я потратил куда-то большое количество денег. Самое дорогое – купил хороший пылесос. Могу много потратить на ужин в ресторане, люблю вкусную еду»
29 минут назад
Барулин о 2:1 с «Торпедо»: «Очень важная победа для «Нефтехимика». Мы придерживаемся плана: играем уверенно, впереди раскованно, надежно сзади. Это приносит голы»
сегодня, 21:11
Хара о работе в «Бостоне»: «Я могу многое привнести, но в то же время многому научусь. Приятно вернуться, общаться с игроками»
сегодня, 20:30
Десятков о «Ладе»: «Сменили Миронова, он проводил хорошую работу. Не боимся, что нас могут снять. Верю, что мы поднимемся и будем гордо ходить по Тольятти»
сегодня, 20:14
Столарц о продлении контракта с «Торонто»: «Хотел закончить с этим до начала сезона. Очень рад, что буду частью «Мэйпл Лифс» ближайшие несколько лет»
сегодня, 19:56
Коваленко о хет-трике в матче с «Ладой»: «Хоккей – игра на инстинктах. Хорошо сложились обстоятельства, партнерам огромная благодарность. Надеюсь, эта победа будет хорошим стимулом всей команде»
сегодня, 19:43
Долженков о 7:2 с «Ладой»: «Матч нельзя назвать идеальным, проспали начало, но собрались и победили. Два хет-трика в одной игре – уникальное событие»
сегодня, 19:28
Плющев о «Шанхае»: «Совершенно другая команда по сравнению с «Куньлунем». Там собраны интересные хоккеисты под руководством интересного тренера»
сегодня, 19:16
Десятков после 2:7 от ЦСКА: «Мне стыдно. Знаем, как исправить ситуацию, но я не предполагал, что все так болезненно будет проходить»
сегодня, 18:59