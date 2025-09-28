  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Скабелка о Никитине: «Многие хотят, чтобы ЦСКА не уступил ни в одном матче. Так не бывает, ему может понадобиться 3 сезона для победы в Кубке Гагарина»
0

Скабелка о Никитине: «Многие хотят, чтобы ЦСКА не уступил ни в одном матче. Так не бывает, ему может понадобиться 3 сезона для победы в Кубке Гагарина»

Андрей Скабелка оценил перспективы Игоря Никитина в ЦСКА.

Тренер возглавил армейский клуб в это межсезонье. Команда идет на шестом месте в Западной конференции, набрав 9 очков в 9 матчах.

«Никитину в «Локомотиве» понадобилось три сезона (почти четыре. В первом он принял пост 25 сентября – Спортс’‘), чтобы стать чемпионом. Это большой срок.

Может, в ЦСКА ему так же понадобится три сезона для победы в Кубке Гагарина. Но многие почему-то хотят, чтобы ЦСКА с новым тренером не уступил ни в одном матче сезона. Так не бывает.

Никитин понимает фронт работы, который ему предстоит проделать. У ЦСКА все будет, как надо», – сказал бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Скабелка.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoАндрей Скабелка
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoЦСКА
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Скабелка: «Локомотив» при Хартли и при Никитине – разные команды, они не похожи. Новый тренер уже внес изменения и будет продолжать это делать»
126 сентября, 15:45
Андрей Коваленко о «Локомотиве» при Хартли: «Когда у команды есть фундамент, профессионал может ее достраивать так, как хочет. Мы в Ярославле уже это проходили – с Вуйтеком»
26 сентября, 07:15
19-летний защитник ЦСКА Патрихаев о стычке с Радуловым: «Он нормальный парень из Нижнего Тагила, я из Екатеринбурга. Это часть игры. Нормально, когда такие страсти кипят на льду»
519 сентября, 06:35
Главные новости
Жамнов об 1:3 с «Шанхаем»: «Кому-то надо опуститься на землю. Многие в «Спартаке» почувствовали себя вальяжно – думают, что мы уже многого добились»
2 минуты назад
Ротенберг о смерти Тиграна Кеосаяна: «Соболезную его супруге Маргарите Симоньян, семье и почитателям таланта. Знал Тиграна лично и глубоко скорблю»
1414 минут назад
КХЛ. ЦСКА играет с «Ладой», «Спартак» уступил «Шанхаю»
3427 минут назадLive
Будро об Овечкине: «Даже если вы считаете его старым и толстым – он обязан быть в топ-50 игроков НХЛ. Он стал бы лучшим снайпером прошлой регулярки, если бы не травма»
38 минут назад
«Динамо» внесло Мамина в список травмированных. Форвард выбыл минимум до 15 октября
55 минут назад
«Шанхай» победил «Спартак» – 3:1. Красно-белые проиграли 3 из 4 последних матчей
10сегодня, 13:23
Маршанд о травме Баркова: «Он лучший двусторонний хоккеист мира, незаменимый. «Флорида» постарается заполнить дыру, приложив больше усилий»
4сегодня, 11:49
«Нью-Джерси» готов дать Люку Хьюзу больший контракт, чем у его брата Джека – более 8 млн долларов в год (Daily Faceoff)
12сегодня, 10:15
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Миннесота» – с «Чикаго», «Каролина» примет «Нэшвилл»
1сегодня, 09:43
Зислис о матче «Барыс» – «Сибирь»: «Концовка напомнила фильмы ужасов категории Б – и смешно, и грустно»
1сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Батрак о СКА: «Позиционных атак почти нет, без них даже в полуфинал не попасть. Но все складывается лучше, чем я ожидал»
сегодня, 13:07
Дель Бель Беллез о забитом буллите в прощальной игре Флери: «Смешанные чувства – я испортил ему все веселье. Надеюсь, меня не будут освистывать на матчах в Питтсбурге»
сегодня, 12:51
Корешков о поражении «Металлурга» от «Ак Барса»: «О Кузнецове много говорили в день игры, но это не отвлекающий фактор для профессионалов. Казань больше хотела»
сегодня, 12:33
Чернов о старте «Динамо»: «Прибавлять надо во всем, начиная с дисциплины – удаляемся много. Будем вместе выбираться из этой ситуации»
сегодня, 12:13
Рыков из «Трактора» о родителях: «У них ювелирные салоны в Челябинске, Магнитогорске и других городах. Я пытаюсь помогать, но больше в формате «подай-принеси»
сегодня, 12:01
ЛеБрюн о завершении карьеры Флери: «В январе клубы НХЛ попытаются вернуть его с пенсии. Не знаю, что он скажет, но звонки будут – 100%»
сегодня, 11:35
Силаев о габаритах: «Я был 197 см, когда пришел в КХЛ. Сейчас у меня 201 см, вес – 98 кг. Уже привык, стараюсь улучшать катание»
2сегодня, 11:19
Евгения Канаева выступит перед игрой «Авангарда» в честь трехлетия «G-Drive Арены». Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике – амбассадор стадиона
1сегодня, 10:58
Грицюка перевели в первое звено «Нью-Джерси» к Хьюзу и Братту. Сегодня команда сыграет с «Вашингтоном»
сегодня, 10:45
«Вегас» лидирует в борьбе за Харта. Для подписания экс-вратаря «Филадельфии» нужно освободить место под потолком (The Fourth Period)
4сегодня, 10:33