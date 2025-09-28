Скабелка о Никитине: «Многие хотят, чтобы ЦСКА не уступил ни в одном матче. Так не бывает, ему может понадобиться 3 сезона для победы в Кубке Гагарина»

Андрей Скабелка оценил перспективы Игоря Никитина в ЦСКА.

Тренер возглавил армейский клуб в это межсезонье. Команда идет на шестом месте в Западной конференции, набрав 9 очков в 9 матчах.

«Никитину в «Локомотиве » понадобилось три сезона (почти четыре. В первом он принял пост 25 сентября – Спортс’‘), чтобы стать чемпионом. Это большой срок.

Может, в ЦСКА ему так же понадобится три сезона для победы в Кубке Гагарина. Но многие почему-то хотят, чтобы ЦСКА с новым тренером не уступил ни в одном матче сезона. Так не бывает.

Никитин понимает фронт работы, который ему предстоит проделать. У ЦСКА все будет, как надо», – сказал бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Скабелка .