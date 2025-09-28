Бучельников о хет-трике: «Просто работал, ждал шансов, моментов. Никитин постоянно подсказывает, где можно сыграть правильно, где попроще»
В субботу ЦСКА обыграл «Ладу» со счетом 7:2. Бучельников отметился хет‑триком и 2 передачами. Это первые шайбы форварда за ЦСКА.
– Как вас так прорвало?
– Просто работал, ждал шансов, моментов. Сегодня все получилось.
– Можно ли ваш угол в раздевалке назвать «угол хет‑трика»?
– Не знаю. Просто приятно, что мы выиграли.
– Насколько давило психологически, что до сих пор не было шайб?
– Немного давило. Надо терпеть, все воздается.
– Были разговоры, что вы не человек системы Никитина.
– Игорь Валерьевич постоянно подсказывает, где можно сыграть правильно, где попроще. Поддерживал на протяжении всего времени, спасибо ему. Тяжело, но слава Богу, что все прервалось.
– Как проходит адаптация?
– Тяжеловато, когда целый год в «Витязе» играл в другой хоккей. Тут другие задачи. Прежде всего на команду. Надо перестраиваться, – сказал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников.
