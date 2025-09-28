Бучельников о хет-трике: «Просто работал, ждал шансов, моментов. Никитин постоянно подсказывает, где можно сыграть правильно, где попроще»

Дмитрий Бучельников отметил, что на него давила безголевая серия.

В субботу ЦСКА обыграл «Ладу» со счетом 7:2. Бучельников отметился хет‑триком и 2 передачами. Это первые шайбы форварда за ЦСКА.

– Как вас так прорвало?

– Просто работал, ждал шансов, моментов. Сегодня все получилось.

– Можно ли ваш угол в раздевалке назвать «угол хет‑трика»?

– Не знаю. Просто приятно, что мы выиграли.

– Насколько давило психологически, что до сих пор не было шайб?

– Немного давило. Надо терпеть, все воздается.

– Были разговоры, что вы не человек системы Никитина.

– Игорь Валерьевич постоянно подсказывает, где можно сыграть правильно, где попроще. Поддерживал на протяжении всего времени, спасибо ему. Тяжело, но слава Богу, что все прервалось.

– Как проходит адаптация?

– Тяжеловато, когда целый год в «Витязе » играл в другой хоккей. Тут другие задачи. Прежде всего на команду. Надо перестраиваться, – сказал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников.

Бучельников сделал хет-трик в игре против «Лады». У форварда ЦСКА 6 очков в 10 матчах сезона